Suriye Milli Ordusu 14 bin asker harekat için ağır silahlarla Türkiye'ye doğru yola çıktı

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Meteoroloji'den Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, orta ve doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise güneşli hava etkili olacak. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.