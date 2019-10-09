Gündem Suriye Milli Ordusu 14 bin asker harekat için ağır silahlarla Türkiyeye doğru yola çıktı
ŞANLIURFA ORTADOĞU

Suriye Milli Ordusu 14 bin asker harekat için ağır silahlarla Türkiye'ye doğru yola çıktı

Suriye'deki rejime karşı muhalif grupların ÖSO öncülüğünde oluşturduğu Suriye Milli Ordusuna bağlı 14 bin asker ağır silahlarıyla birlikte peyderpey olmak üzere Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Haber Merkezi DHA
Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerleri.
Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerleri.

Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerleri, olası harekat öncesi Türkiye'ye hareket etti.

Ceylanpınar'da konuşlanacak Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeninde görevli 14 bin askerin peyderpey harekata katılacağı öğrenildi.

DHA
Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerleri.

AĞIR SİLAHLARLA YOLA ÇIKTILAR

Fırat'ın doğusuna düzenlenecek olası harekat için günlerdir hazırlanan Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeni askerleri, son içtimalarını yaparak Suriye'den Türkiye'ye hareket etti. Ağır silahlarla donatılan Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, otobüsler ile mühimmat yüklü TIR'lar ile Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı.

DHA
Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerleri.
  • Ceylanpınar'da konuşlanacak Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeninde görevli 14 bin askerin peyderpey harekata katılacağı öğrenildi.

DHA
Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerleri.

DHA
Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerleri.

DHA
Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerleri.

DHA
Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerleri.

DHA
Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerleri.
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