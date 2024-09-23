Anasayfa
Gündem
Taha Kılınç'ın merakla beklenen kitabı: İslâm Şehirleri Atlası’nın Söyleşi ve İmza Günü düzenlendi

Taha Kılınç'ın merakla beklenen kitabı: İslâm Şehirleri Atlası’nın Söyleşi ve İmza Günü düzenlendi

13:5223/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Diğer
Sonraki haber
Yazar Taha Kılınç, yeni kitabının imza gününde okurlarıyla buluştu.
Yazar Taha Kılınç, yeni kitabının imza gününde okurlarıyla buluştu.

İslâm coğrafyasıyla ilgili yaptığı çalışmalarla tanınan Taha Kılınç, 7’den 70’e okurlarını selamladığı, Ketebe Çocuk etiketiyle yayımlanan son eseri İslâm Şehirleri Atlası ile söyleşi ve imza gününe katıldı. Rabat’tan Kaşgar’a 40 İslâm şehrinin geçmişten bugüne hikâyesini anlatan yazar, Narges Hashemy’nin birbirinden özel çizimleriyle hazırlanan eseriyle okuru renkli bir yolculuğa çıkardı. 21 Eylül Cumartesi günü, Taksim Kitabevi – Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen söyleşi ve imza gününe okurların ilgisi yoğundu.

Taha Kılınç’tan Söyleşi ve İmza Günü


Taha Kılınç’ın kaleminden okurla buluşan 40 İslam şehrinin hikâyesi, İslâm Şehirleri Atlası eserinin söyleşi ve imza günü Taksim Kitabevi – Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Ketebe Çocuk etiketiyle yayımlanan İslâm Şehirleri Atlası, çocuk, genç, yetişkin fark etmeksizin herkesin kendi için tarihin derinliklerinden gelen hatıralar ve hakikatler bulacağı özel bir çalışma olarak okurla buluştu. Söyleşi ve imza gününde okurlar, merakla bekledikleri eseri yazar Taha Kılınç’tan dinlediler.



Okurun yoğun ilgisiyle karşılanan Taha Kılınç, eserin yazılış öyküsü ve hazırlık aşamaları hakkında, “Metni kaleme alındıktan sonra kitabın İranlı çizeri Narges Hashemy ile güçlü bir uyum yakaladık. Kitap içerisinde İslâm şehirleri Atlası’nı oluştururken, özellikle İslam coğrafyasında mutlaka bilmemiz, tanımamız gereken şehirleri tercih ettim. Derbent gibi ya da Yemen’de bir dağ köyü olan Cible gibi detay olarak düşülen şehirleri de Türk okura tanıtmak istedim” açıklamalarında bulundu.



İslâm Şehirleri Atlası’na yoğun ilgi


Ketebe Çocuk etiketiyle raflardaki yerini aldığı ilk günden itibaren okurlarının ilgisiyle karşılanan İslâm Şehirleri Atlası eserinin yazarı Taha Kılınç, 21 Eylül Cumartesi günü, Taksim Kitabevi – Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde söyleşi ve imza gününde eseri hakkında söyleşi ve imza günü düzenledi.



Okurun eser hakkında merak ettiği noktaların başında gelen, Türkiye’nin neden bu atlasın dışında tutulduğuna ise Kılınç, “Türkiye’yi kapsam dışında tuttuk. Bunun iki sebebi var. Her şeyden önce, İslâm Şehirleri Atlası’nın amacı, Türkiye’de yaşayan insanlara İslâm dünyasının kadîm şehirlerini tanıtmak. Ve ülkemiz, tarihî İslâm şehirleri yönünden öylesine zengin ki, Türkiye’nin derinliğini -birkaç şehirle kısıtlamak yerine- ayrı bir kitaba konu etmek gerekiyor” cevabını verdi.



İslâm Coğrafyasının Kadim Şehirleri Okurla Buluştu


İslâm coğrafyasını yakından takip eden ve ülkemizde bu coğrafyanın farklı meselelerine eğilen önemli isimlerden biri olan Taha Kılınç’ın kaleme aldığı İslâm Şehirleri Atlası’nı Narges Hashemy’in özgün çizimleri süslüyor.



Söyleşiye katılan okurlar; birbirlerine bir tespihin taneleri gibi bağlı olan İslâm şehirlerinin hikâyeleri ile hem tarih ve kültür hakkında bilgi sahibi oldular hem de bugün savaşlarla, çatışmalarla ve işgallerle anılan coğrafyaların bir zamanlar Müslümanlar için önemi hakkında fikir sahibi oldular.


#Taha Kılınç
#Yazar
#İslam Şehirleri Atlası
#İmza Günü
#Kitap

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: BEDAŞ-AYEDAŞ güncel elektrik arıza bilgileri