Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'e veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenazeye katıldı

Özer Çiller'in cenaze namazının ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saygıdeğer kardeşlerim. Gerek beyefendiler, gerek hanımefendiler şu anda musallada bulunan Özer kardeşimizin geçmişinden bu yana özellikle ekonomi alanında ciddi manada ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdi. Aynı şekilde tabii refikaları, eşleri Tansu Hanım malum Başbakanlığıyla ülkemize hizmet etmiş bir hanımefendiydi. Tabii son dönemlerdeki rahatsızlığıyla uzun bir süre malum bir rahatsızlığı oldu, uzun bir zaman bu çileyi çekti. Rabbim inşallah taksiratını hasenata tebdil eder. Rabbim taksiratını hasenata tebdil ile inşallah makamlarını ali eder ve bizler de ondan ülkemiz için elde ettiğimiz imkanları, yine ülkemizin geleceği için kullanma noktasında adımlarımızı atarız. Ben tabii son dönemlerde de kendisiyle tanışma fırsatını buldum. Rabbim mekanını ali eylesin, mekanını cennet eylesin ve tüm tanıyanlarına, eşlerine, dostlarına sabırlar diliyorum.Şimdi buradan tabii uğurlarken hep beraber yine bir Fatiha da biz gönderelim" diye konuştu.