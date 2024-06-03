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Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'e veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan da cenazeye katıldı

Eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçaran Çiller Barbaros Hayrettin Paşa Caminden son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 86 yaşında vefat eden Özer Uçuran Çiller için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan, "Özellikle ekonomi alanında ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdi. Tüm tanıyanlarına sabırlar diliyorum" dedi. Özer Çiller'in cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

13:50 - 3/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:04 - 3/06/2024 Pazartesi
DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çiller'e taziyede bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çiller'e taziyede bulundu.

Türkiye'nin 22. Başbakanı Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller geride bıraktığımız cumartesi günü sabaha karşı geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetmişti.

Öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Özer Uçuran Çiller'in naaşı, cenaze namazının kılınacağı Barbaros Hayrettin Paşa Camine getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve iş insanı Faruk Süren ile Çiller ailesinin yakınları da katıldı.

Taziyeleri, Tansu Çiller ile oğulları Mert ve Berk Çiller kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tansu Çiller'e başsağlığı dileklerini iletti.

'Ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdi'

Özer Çiller'in cenaze namazının ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saygıdeğer kardeşlerim. Gerek beyefendiler, gerek hanımefendiler şu anda musallada bulunan Özer kardeşimizin geçmişinden bu yana özellikle ekonomi alanında ciddi manada ülkede hizmetleri olan bir kardeşimizdi. Aynı şekilde tabii refikaları, eşleri Tansu Hanım malum Başbakanlığıyla ülkemize hizmet etmiş bir hanımefendiydi. Tabii son dönemlerdeki rahatsızlığıyla uzun bir süre malum bir rahatsızlığı oldu, uzun bir zaman bu çileyi çekti. Rabbim inşallah taksiratını hasenata tebdil eder. Rabbim taksiratını hasenata tebdil ile inşallah makamlarını ali eder ve bizler de ondan ülkemiz için elde ettiğimiz imkanları, yine ülkemizin geleceği için kullanma noktasında adımlarımızı atarız. Ben tabii son dönemlerde de kendisiyle tanışma fırsatını buldum. Rabbim mekanını ali eylesin, mekanını cennet eylesin ve tüm tanıyanlarına, eşlerine, dostlarına sabırlar diliyorum.Şimdi buradan tabii uğurlarken hep beraber yine bir Fatiha da biz gönderelim" diye konuştu.

Özer Çiller'in cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Özer Uçuran Çiller

Özer Uçuran Çiller kimdir?

1937 doğumlu olan Özer Uçuran Çiller, evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı.

Saint Joseph Fransız Lisesi'nde okuduktan sonra Robert Kolej'de (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı.

Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazanan Özer Uçuran Çiller, 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.



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#Cenaze
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