'Tapu kayıtlarınız terör örgütünün eline geçti' yalanıyla 2,5 milyon liralık vurgun

Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan K.Ç. (72), kendisini telefonla arayıp, kendisini arayıp, kolluk görevlisi olarak tanıtan kişinin 'Tapu kayıtlarınız terör örgütünün eline geçti. Bu durumdan sizi kurtarmamız için para ve ziynet eşyalarınızı geçici olarak bize vermeniz gerekiyor' diyerek korkutup, toplam 2,5 milyon TL dolandırdığını söyleyerek, jandarmaya şikayetçi oldu.