'Polisiz' diyerek kandırdılar: Yaşlı kadının 2 milyonluk altını çaldılar

"Beni aradı, ‘Sen nereye gittin, kimliğini kime verdin’ dedi. Kimseye vermediğimi söyledim. Bana ‘Senin kimliğinle bir kuyumcudan sahte parayla altın alınmış’ dedi. Benim öyle bir şey yapmadığımı, haram yemeyeceğimi söyledim. 2 saat boyunca telefonu hiç kapatmadı, beynimi yediler. Kimliğin yerinde olduğunu söyledim ve bana evime polisin geleceğini söyledi. Evi arayacaklarını, sahte bir veya şüpheli bir şey bulunursa beni gözaltına alacaklarını söylediler. Ben altınları yatağımın üzerine çıkarmıştım polisler gelecek diyerek. Genç bir çocuk geldi, o da telefonla konuşuyordu. Telefondaki ‘Altınları cihaza sokacağız, sahte mi anlayacağız’ dedi. Evime gelen ise 2 milyon değerindeki bana ve oğluma ait altınları aldı. Çantayı elimden almaya kalksaydım belki beni de öldürecekti. O sırada kimseye söyleme, olayı karıştırma sakın diye tembihledi beni. Daha sonra ise beni komşuya gönderdi ve tekrar para istememi söyledi. Aldığı parayı az buldu ve bir daha gitmemi istedi. Bu sefer komşum durumu fark etti ve telefonu elimden aldı. İşte o zaman anladım dolandırıldığım"