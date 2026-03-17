Antalya'da bir kuyumcu 50 milyon lira ile ortadan kayboldu

21:5917/03/2026, Salı
DHA
Kuyumcu esnafı B.A.'ya ulaşamayan vatandaşlar, polise başvurdu
Antalya'da kuyumcu esnafı B.A.'ya kar payı adı altında nakit para ile ziynet eşyalarını teslim eden vatandaşlar, ertesi gün dükkanın camında "cenaze dolayısıyla kapalıyız" yazısıyla karşılaştı. B.A.'ya ulaşamayan vatandaşlar, dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde birikimlerini değerlendirmek amacıyla altın ve nakit paralarını verdikleri kuyumcunun iş yerini açmaması üzerine dolandırıldıklarını belirten vatandaşlar polise başvurdu. Vatandaşların yaklaşık 50 milyon lira dolandırıldığı tahmin edilen olayla ilgili polis çalışma başlattı.


Vatandaşlar "cenaze dolayısıyla kapalıyız" yazısıyla karşılaştı

Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu esnafı B.A.'ya vatandaşlar kar payı adı altında nakit para ile ziynet eşyalarını teslim etti. Bu sabah kuyumcuya giden vatandaşlar, iş yerinde 'Cenaze dolayısıyla kapalıyız' yazısını görünce B.A.’ya ulaşmaya çalıştı. İş yeri sahibine ulaşamayan vatandaşlar, dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine adrese polis ekibi sevk edildi.


Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan izinle iş yerinin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Polis ekipleri iş yerinde arama yaptı. Yapılan incelemede herhangi bir ziynet eşyası bulunamadı. Kuyumcunun kar payı adı altında vatandaşlardan yaklaşık 50 milyon lire dolayında para ve ziynet eşyası olduğu tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



