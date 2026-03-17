Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
7 milyarlık vurgun: Yatırım tuzağıyla vatandaşı dolandıran örgüt çökertildi

21:4417/03/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Gözaltına alınan 22 kişiden 9'u tutuklarınken 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bursa’da yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda 22 şüpheliden 9’u tutuklandı, 13’ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında yüzlerce banka hesabında yaklaşık 7 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edilirken, çok sayıda dijital materyal ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda ayrıca firari bir hükümlü sahte kimlikle yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bursa’da vatandaşları yatırım vaadiyle 7 milyar TL dolandırdıkları iddia edilen şebekeye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 9'u tutuklarınken 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, ‘Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama’ suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda, yatırım dolandırıcılığı yöntemiyle birçok vatandaşın mağdur edildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında ekiplerin yaptığı incelemelerde, 24 şüpheliye ait 516 banka hesabı ile 19 tüzel kişiliğe ait 137 banka hesabında yaklaşık 7 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.

Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 23 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal, doküman ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adli makamlarca bu hesapların yanı sıra 2 araca ve 1 ticari sürat teknesine de el konuldu. Operasyonda ayrıca 23 ayrı suçtan aranan ve hakkında 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. isimli firari, sahte kimlikle yakalandı. Firari K.K., işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 22 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşları mağdur eden dolandırıcılık örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.



#Bursa
#Dolandırıcı
#Şebeke
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
