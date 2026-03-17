7 milyarlık vurgun: Yatırım tuzağıyla vatandaşı dolandıran örgüt çökertildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, ‘Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama’ suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda, yatırım dolandırıcılığı yöntemiyle birçok vatandaşın mağdur edildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında ekiplerin yaptığı incelemelerde, 24 şüpheliye ait 516 banka hesabı ile 19 tüzel kişiliğe ait 137 banka hesabında yaklaşık 7 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.