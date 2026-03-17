Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Su diye asit içti hayatını kaybetti: Korkunç yanılgı can aldı

11:3417/03/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde evinde su içmek isterken şişedeki asidi içen 54 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeti.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşanan akılalmaz olay, duyanların kanını dondurdu. Evinde sıradan bir gün geçiren 54 yaşındaki Ahmet İnanç'ın, bir anlık dalgınlıkla su sanarak içtiği asit sonunu getirdi. Talihsiz adam, hastanede günlerce süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde evinde su zannederek asit içen 54 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet İnanç (54), evinde bulunan bir şişedeki asidi yanlışlıkla su sanarak içti. Bir süre sonra fenalaşan şahıs için sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet İnanç, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilen İnanç, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.



#Bursa
#su
#asit
#Orhangazi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
