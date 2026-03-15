Feci şekilde hayatını kaybetti: Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu

17:1715/03/2026, Pazar
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iddiaya göre bir kişi, hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şüphelinin daha önce iki hırsızlıktan ve iki uyuşturucu suçundan dosyasının bulunduğu öğrenildi.

Bursa’da, iddiaya göre, hırsızlık yapmak için elektrik direğine çıkan bir kişi, akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi Pınar Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Faruk Ç. isimli şüpheli, hırsızlık amacıyla elektrik direğine tırmandı. Direğe çıkan şüpheli bir anda elektrik akımına kapıldı. Direkte hareketsiz kalan şahsı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Faruk Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, hayatını kaybeden şüphelinin daha önce 2 hırsızlıktan ve 2 uyuşturucu suçundan dosyasının bulunduğu öğrenildi.



