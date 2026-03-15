Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da çiftlikte çıkan yangında çok sayıda kanatlı hayvan telef oldu

21:5115/03/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Küçükbaş ve kanatlı hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Süpürtü Mahallesi’ndeki bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında çok sayıda kanatlı hayvan telef oldu. Çiftlikteki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Süpürtü Mahallesi'nde Raşit Paşa'ya ait küçükbaş ve kanatlı hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 250 tavuk, 150 civciv ve 180 kaz telef oldu.

Çiftlikte hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



#Bursa
#Çiftlik yangını
#İnegöl
#telef
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
