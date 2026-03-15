Esenler’de 5 katlı binada çıkan yangında ölü bulundu

15:1115/03/2026, Pazar
DHA
İstanbul Esenler’de 5 katlı binada çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede Muhammet Emre Hacıoğlu’nun (30) cansız bedenini buldu. Ekiplerin olayı şüpheli ölüm olarak değerlendirmesi üzerine Adli Tıp Kurumu'na götürülen Hacıoğlu’nun cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Birlik Mahallesi 781. Sokak’taki 5 katlı binanın 1’inci katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Yangının çıktığı dairede inceleme yapan ekipler, Muhammet Emre Hacıoğlu’nun cansız bedenine ulaştı.

Ölümü şüpheli bulunan Hacıoğlu’nun cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bugün işlemleri tamamlanan Hacıoğlu’nun cenazesi ailesine teslim edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.



