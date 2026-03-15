Marmaris'te otelciler yanan orman alanlarına fidan dikti

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen "GETOB Ormanı Ağaçlandırma Etkinliği", İçmeler Mahallesi Asparan mevkisinde yapıldı.

Etkinlik kapsamında yüzlerce fidan, yangından etkilenen topraklarla buluşturuldu ve fidanlara can suları verildi. Fidan diken üyelere, doğaya katkılarının bir sembolü olarak sertifika verildi.

GETOB Başkanı Cengiz Aygün, yaptığı konuşmada, bu organizasyonla yangının olumsuz etkilerini silmeyi ve ekolojik dengeyi yeniden tesis etmeyi hedeflediklerini belirtti.

TURİZM ÇEVRESEL DUYARLILIK VE SORUMLULUK GEREKTİRİR

Yaşanan yangın felaketinin ardından bölgenin yeniden eski yeşilliğine kavuşması için konaklama sektörü olarak katkı sunduklarını dile getiren Aygün, şunları kaydetti:

"Bölgemiz adına çok güzel bir çalışmayı gerçekleştirdik. Turizm, sürdürülebilirlik ve geleceğe miras bırakma adına sadece misafir ağırlama ve konaklamadan ibaret değildir. Aynı zamanda çevresel duyarlılık ve sorumluluk gerektirir. Bölgemizde ciddi ve büyük yangınlar yaşadık. Biz de turizmciler olarak bu alanların yeniden yeşillenmesine destek veriyoruz."

Aygün, etkinliğe katılan ve destek veren Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Ağaçlandırma Derneği ve Ekotim üyelerine teşekkür etti.

Etkinlik, katılım belgesi alanların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.












