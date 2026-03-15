Üç milyon vatandaşın merak ettiği düzenlemenin detayları: 10 soruda yeni tapu düzenlemesi

Düzenlemenin gerekçesinde, orman niteliğinin kaybının bilim ve fen bakımından doğal ve gerçek bir nitelik kaybına dayanması gerektiği vurgulandı. Ormanlarda doğal olarak bulunan delicelerin aşılanması, erozyonu önlemek veya kontrol etmek amacıyla teraslama yapılması ya da orman bitkilerinin sökülerek tarıma teşebbüs edilmesi gibi müdahalelerin bilimsel anlamda orman niteliğinin kaybı sayılmadığı ifade edildi. Bu nedenle bazı alanlarda, suç teşkil eden eylemlerle orman niteliğinin kaybettirildiği gerekçesiyle yapılan 2/B uygulamalarının iptal edildiği belirtildi. Yeni maddeyle birlikte, Antalya Kemer Çıralı Mahallesi başta olmak üzere benzer sorunların yaşandığı alanlarda yeniden 2/B uygulaması yapılabilmesinin önü açılacak.