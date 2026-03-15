Üç milyon vatandaşın merak ettiği düzenlemenin detayları: 10 soruda yeni tapu düzenlemesi

Uğur Duyan
04:0015/03/2026, Pazar
Meclis’e sunulan kanun teklifi, özellikle orman kadastrosu nedeniyle yıllardır süren tapu uyuşmazlıklarını ve 80 bin taşınmazın mülkiyet sorununu çözecek. 2/B şartlarını taşıdığı halde geçmişte kapsam dışı bırakılan alanlarda yeniden 2/B uygulaması yapılabilmesine imkân tanıyan teklife göre; hukuki ihtilafların bulunduğu bölgelerde yeni değerlendirme yapılabilecek.

AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören teklif, yıllardır süren tapu uyuşmazlıklarını çözmeyi hedefliyor. İşte düzenlemeye ilişkin merak edilen sorular ve cevapları:

1- Tapu düzenlemesinden kimler yararlanacak?

Orman kadastro çalışmaları sonucunda 'Devlet ormanı' sınırları içinde kaldığı gerekçesiyle tapuları iptal edilen veya iptal edilme riski bulunan taşınmaz sahipleri düzenlemeden yararlanacak. Bu kapsamda yaklaşık 80 bin taşınmazın mülkiyet sorununun çözülmesi hedefleniyor.

2- Düzenleme kapsamına hangi araziler giriyor?

Orman kadastrosu sonucunda orman sayılan ancak tapuda özel mülkiyet olarak kayıtlı olan taşınmazlar düzenleme kapsamına giriyor. Bu alanların toplam büyüklüğünün yaklaşık 129 bin hektar olduğu tahmin ediliyor.

3- Devlet, kimlere rayiç bedel ödemesi yapacak?

Mevcut uygulamada tapuları iptal edilen vatandaşlar Hazine aleyhine tazminat davaları açabiliyor. Mahkemeler çoğu zaman taşınmazların gerçek değerinin üzerinde tazminata hükmedebiliyor. Yeni düzenleme ile bu tür davaların önüne geçilecek. Rayiç bedelse bölgeler ve yapının niteliğine bağlı olarak 3 milyona yakın vatandaşa ödenecek.

4- Yol, boşluk ve benzeri alanlar da düzenlemenin kapsamına girecek mi?

Taşınmazlar arasındaki tescilli veya tescilsiz yol, boşluk ve benzeri alanlar belirli şartlar altında Milli Emlak tarafından değerlendirmeye alınabilecek. Bu alanlar ayrıca ilgili mevzuat kapsamında işlem görecek.

5- Orman sayılacak alanlar nasıl belirlenecek?

Tapusu geçerli sayılan veya iade edilen alanlarda 3 hektarın altındaki taşınmazlar orman sayılmayacak. 3 hektardan büyük taşınmazlarda ise 3 hektar ve üzeri ağaçlık alan bulunan bölümler 'hususi orman' sayılacak, diğer kısımlar orman vasfı dışında kalabilecek.

6- İptal edilen tapular geri verilebilecek mi?

Düzenleme ile şartları sağlayan tapular geçerli kabul edilecek, tapu kütüklerindeki orman şerhleri kaldırılabilecek. Daha önce iptal edilmiş taşınmazlar ise belirli koşullar altında eski sahiplerine iade edilebilecek.

7- 2/B özelliği taşıyan ancak 2/B arazisi olmayan alanlar nasıl etkilenecek?

Teklif, 2/B şartlarını taşıdığı halde geçmişte kapsam dışı bırakılan alanlarda yeniden 2/B uygulaması yapılabilmesine imkân tanıyor.

8- Hangi hallerde tapu harcı geri ödenecek?

Kamulaştırmasız el koyma davaları veya uzlaşma tutanakları sonucunda yapılan tescil işlemlerinde oluşan tapu harçları ve diğer giderler idare tarafından karşılanacak.

9- Düzenleme kamu maliyesini nasıl etkileyecek?

Tapu iptalleri sonrası açılan tazminat davaları nedeniyle Hazine'nin karşılaşabileceği yükün yaklaşık 516 milyar liraya ulaşabileceği hesaplanıyor.

10- Yargı süreçleri nasıl etkilenecek?

İhtilafların idari düzenlemeyle çözülmesiyle davaların konusuz kalması ve yargı yükünün azaltılması bekleniyor.

“Orman niteliğini kaybetme” şartı aranacak

  • Düzenlemenin gerekçesinde, orman niteliğinin kaybının bilim ve fen bakımından doğal ve gerçek bir nitelik kaybına dayanması gerektiği vurgulandı. Ormanlarda doğal olarak bulunan delicelerin aşılanması, erozyonu önlemek veya kontrol etmek amacıyla teraslama yapılması ya da orman bitkilerinin sökülerek tarıma teşebbüs edilmesi gibi müdahalelerin bilimsel anlamda orman niteliğinin kaybı sayılmadığı ifade edildi. Bu nedenle bazı alanlarda, suç teşkil eden eylemlerle orman niteliğinin kaybettirildiği gerekçesiyle yapılan 2/B uygulamalarının iptal edildiği belirtildi. Yeni maddeyle birlikte, Antalya Kemer Çıralı Mahallesi başta olmak üzere benzer sorunların yaşandığı alanlarda yeniden 2/B uygulaması yapılabilmesinin önü açılacak.


