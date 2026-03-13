Vatandaşa rayiç bedel ödenecek: 516 milyar liralık kamu yükü engellenecek

AK Parti, toprak, orman ve tarım alanında 7 farklı başlıkta düzenlemeleri de içeren 29 maddelik kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifle, orman olarak korunması gereken alanlar için vatandaşlara rayiç bedel ödenecek. Düzenleme ile yaklaşık 80 bin davanın önüne geçilerek, 516 milyar liralık kamu yükü engellenecek.
AK Parti, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplam 29 maddeden oluşan teklifle; orman kadastrosu ve tapu ihtilaflarının çözümü, tarım arazilerinin korunması, 'karbon yutak ormanları' kurulması, hobi bahçeleri düzenlemesi ve alkol satışına yönelik bazı kısıtlamalar gibi başlıklarda yeni hükümler içerdiğini kaydetti.
3 MİLYON VATANDAŞ BEKLİYOR
Teklifle, kısmen veya tamamen kesinleşmiş orman kadastro sınırları içerisinde kalan ve 3 milyona yakın vatandaşı ilgilendiren yaklaşık 80 bin tapulu taşınmaz için tapu iptali ve tescili davaları açılması gerekmeyecek. Mevcut durumda tapusu iptal edilen vatandaşlar tarafından açılan tazminat davalarında; taşınmazın gerçek rayiç değerinin çok üzerinde bedellere hükmedilmesi, yüksek faizler ve yargılama giderleri Hazine'yi büyük bir zarara uğratıyordu. Düzenlemeyle 129 bin hektar alanı kapsayan bu uyuşmazlıklar çözülecek. 516 milyar liralık kamu yükünün de önüne geçilecek. Hobi bahçesi adı altında tarım arazilerinin hukuka aykırı şekilde bölünmesini engellemek için tarımsal amaç dışındaki kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi de yasaklanacak. İzin alınmadan tarım arazilerine yapılan yapılara elektrik, su ve doğal gaz bağlanamayacak; yasağa aykırı abonelik sağlayan kurumlara her abone için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak ve abonelik iptal edilmediği sürece ceza her ay tekrarlanacak.
SÖZLEŞMESİZ ŞEKER PANCARI EKİLMEYECEK
Düzenleme ile şeker pancarında sözleşmesiz ekim yasaklanırken, yerli tütün kullanım zorunluluğuna uymayan firmalara verilen cezalar artırılıyor. Teklifte ayrıca alkollü içki üreticilerinin marka ve logolarını kullanarak etkinliklere destek vermesi veya dolaylı reklam yapması yasaklanıyor. İş yerlerinin vitrinlerinde alkolü teşvik eden görsellerin kaldırılması hükme bağlanıyor.