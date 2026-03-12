Ticaret Bakanı Bolat 'Niğde İş Dünyasıyla İftar Buluşması' programında konuştu: Türkiye kriz savar bir ülke

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Niğde İş Dünyasıyla İftar Buluşması'nda konuşma yaptı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bolat "Türkiye, İslam dünyasında lider bir ülke, bölgesinde lider bir ülke, dünya arenasında da 4-5 tane önemli kurucu ülke konumuna ulaştı." dedi. Bakan Bolat yaptığı açıklamada "Türkiye kriz savar bir ülke. Ne demek istiyorum? Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliği, AK Parti kadrolarının 23 yıllık yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve ekibinin Cumhur İttifakı'ndaki güçlü ittifaklarıyla beraber Türkiye'miz 23 yıldır siyasi ve ekonomik istikrarı korudu. Dikensiz gül bahçesinde bunlar olmadı. Mayın tarlasının ortasında bu başarılar elde edildi." ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat kentteki bir düğün salonunda düzenlenen Niğde İş Dünyasıyla İftar Buluşması'nda yaptığı konuşmada, kentteki organize sanayi bölgesine (OSB) giderek yeni açılan 3 fabrikayı ziyaret ettiklerini söyledi. Büyük meblağlardaki fabrika yatırımlarının Türkiye'nin yükselen ekonomisinin simgeleri olduğunu belirten Bolat, fabrikaların sahiplerini tebrik ettiklerini anlattı.
ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin durma noktasına gelmesiyle petrol arzında yaşanan aksama ve yükselen petrol fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bolat, şöyle konuştu:
"Milli gelirimiz 238 milyar dolardan 1 trilyon 600 milyar dolara yükseldi"
Bolat, bölgedeki ateş çemberi içinde istikrar adası olarak Türkiye'nin sapasağlam varlığını devam ettirdiğini vurgulayarak, istikrarı koruduklarını ve ekonomiyi büyüttüklerini ifade etti.
Son 23 yılda ortalama yüzde 5,4 yıllık reel büyüme sağladıklarını anlatan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dünyada silahlı insansız hava uçaklarında bir numarayız"
Ülkede teknoparklarda 70 bin kişi çalıştığını ve 13 bine yakın işletme olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, şunları kaydetti:
Programa, Vali Nedim Akmeşe, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, il protokolü ve iş insanları katıldı.