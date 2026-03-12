Ticaret Bakanı Bolat 'Niğde İş Dünyasıyla İftar Buluşması' programında konuştu: Türkiye kriz savar bir ülke

"Türkiye uzaya uydu da gönderiyor. Savunma sanayisinde kendi kendine yeterli hale geldi, 5'inci nesil savaş uçağı üretebiliyor. Jet eğitim uçağı, motor üretme noktasına geldi ve yerli üretim Togg'u üretti. Dünyada silahlı insansız hava uçaklarında bir numarayız, en büyük ihracatçı ülkeyiz. Bütün bunlar sayesinde kimselerin Türkiye'mize, milletimize yan bakmasına müsaade etmiyoruz. Eğer güçlü ve istikrarlı bir yönetimin, güçlü bir ekonomin, güçlü bir ordun, güçlü bir savunma sanayin varsa ve vatandaşlarınla birlikte milli birlik ve beraberlik içindeysen hiç kimse seni yenemez.