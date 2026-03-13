Yeni Şafak
Yön arayışı sürüyor! Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (13 Mart 2026)

Tuğba Güner
08:5813/03/2026, Cuma
Altın fiyatları 13 Mart 2026 Cuma gününde dalgalı bir seyir izliyor. Türkiye’de gram altın, çeyrek altın ve diğer kıymetli metal türlerinin fiyatları yatırımcılar tarafından gün boyu takip edilirken, sarı metaldeki yön arayışı sürüyor. Gram altın, 7 bin 265 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın güne 5 bin 115 dolar civarında başladı. İşte 13 Mart 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların ve vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Altın fiyatları özellikle gram, çeyrek, yarım ve tam altın ile 22 ayar bilezik fiyatları üzerinden yakından takip ediliyor.

13 MART 2026 GRAM ALTIN FİYATLARI

Alış: 7.256,77 TL

Satış: 7.257,64 TL

13 MART 2026 ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Alış: 11.866,00 TL

Satış: 12.033,00 TL 

13 MART 2026 YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 23.718,00 TL

Satış: 24.080,00 TL

13 MART 2026 TAM ALTIN FİYATLARI

Alış: 47.050,90 TL

Satış: 48.012,54 TL

13 MART 2026 CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI

Alış: 47.290,00 TL

Satış: 47.932,00 TL

13 MART 2026 ONS ALTIN FİYATLARI

Alış: 5.105,11 dolar

Satış: 5.105,68 dolar

