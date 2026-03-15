Depremin ardından inşa edilen 123. cami ibadete açıldı

Deprem sonrası kentte inşa edilen 123’üncü cami olan ‘Gülcihan Camii’ hizmete aldıklarını ifade eden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ’’Asrın felaketi 6 Şubat ve devamındaki depremlerde maalesef şehrimizin tamamının neredeyse yüzde 40’ı bina stoğumuz kullanılamaz hale geldi. Bunlar içerisinde bizim camilerimiz ve dini yapılarımız da vardı. 6 Şubat 2023 itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve başkanlığında dünyada eşi benzeri görülmemiş bir seferberlik hareketi olarak millet devlet dayanışması oldu. Bu millet - devlet dayanışması içerisinde de şu ana kadar 123 yeni camimizi inşa edip hizmete almış olduk. Burası da bizim şu an itibariyle 123. camimiz, Gülcihan Camii oldu. Bunun yanında 50 Kuran kursumuzu ve 12 Diyanet gençlik merkezini de açmış olduk. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan’ın bu Cuma gününde bu camimizi açmak da bize ayrıca büyük bir mutluluk veriyor. Ben Gülcihan Camii’mizin başta Arsuz ilçemiz olmak üzere Hatay ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.