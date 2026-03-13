Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Hatay’daki depremde yıkılan konutlar davasında 4 sanığın yargılanması sürüyor

Hatay’daki depremde yıkılan konutlar davasında 4 sanığın yargılanması sürüyor

14:2513/03/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Emlakbank 1. Etap Konutları
Emlakbank 1. Etap Konutları

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılmasına ilişkin 1'i firari 3'ü tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar katılmazken taraf avukatlarının bazıları salonda hazır bulundu.

Avukatların beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, yeni bilirkişi raporunun talep edildiğini hatırlatarak, raporun beklenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılmasına ilişkin tutuksuz sanıklar Erten E, Mehmet İhsan A. ve Mehmet Ö. ile firari Abdullah Aytaç K. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



#dava
#Emlakbank 1. Etap Konutları
#Hatay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HSK Yargıtay üyeleri kimler oldu? Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu