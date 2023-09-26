Tarihi Hereke Kalesi’nde görkemli açılış: Körfez Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanarak turizme kazandırılan Hereke Kalesi hizmete girdi

Kaleyi Gezdiler

Açılışta ayrıca; Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, kamu kurum müdürleri, geçmiş dönem Belediye Başkanları Yunus Pehlivan, İsmail Baran, Esener Maçil, siyasi parti temsilcileri ve Körfezli vatandaşlar katılım sağladı. Açılış öncesinde protokol üyeleri Hereke Kalesi’ni gezdi.

Yeniden Ayağa Kaldırıldı

Açılışta konuşan Başkan Şener Söğüt, “Bugün sanatın ve tarihin bir arada bulunduğu bir mekândayız. Uzun uğraşlar ve emekler sonucu yeniden ayağa kalkan bu kale Hereke’nin tarihi niteliğini ortaya koyuyor. Kültür varlıklarının geleceğe taşınması için çabalayan başta son Başbakan Yardımcımız Fikri Işık’a, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve bizden önceki dönem belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

En Önemli Lokasyonlardan Biri

Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar da konuşmasında, “Medeniyet tarihi açısından önemli yere sahip olan bu mekânın yeniden ayağa kaldırılması kültürel var oluşu simgeleyen önemli bir değer. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da Hereke’nin tarihin önemli lokasyonlarından biri olduğunu belirtti.

Işık, “El emeği üretim noktası”

Işık, “Hereke tüm dünya tarafından tanınan el emeği üretim noktası. Bu noktanın incisi olarak bu kalenin ayağa kaldırılması oldukça önemliydi. Bakanlığım sürecinden bu yana istişarelerle ilerleyen önemli bir çalışma ortaya kondu. Bu gerekçeyle kültür yatırımlarına değer veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, eski dönem belediye başkanlarına ve bugün buranın açılışını yapmak nasip olan Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüt’e teşekkür ediyorum.

Önemli değer katıyor

AK Parti Milletvekili Sadettin Hülagü de konuşmasında, “Bu kale tarihi anlamda büyük bir öneme sahip. Değerli bir medeniyetin ortaya koyduğu ve bugüne kadar devam eden ışığıyla Hereke Kalesi, bölgeye önemli bir değer katıyor” dedi. Büyükşehir Başkan Vekili Mustafa Soydabaş da, “Toplumsal olarak çözülmenin yaşandığı şu günlerde, tarihe ve kültürel varlıklara değer katan bu alanın açılışında bulunmak, oldukça değerli. Bugün burada büyük bir gayretin sonucunu görüyoruz” dedi.

Bol bol fotoğraf çektirildi

Yapılan konuşmaların ardından hep birlikte açılış kurdelesi kesildi. Körfez Belediyesi mehteran takımı da açılış öncesinde ve sonrasında mini bir konser verdi. Türk devletleri bayrakları ile süslenen surlarda vatandaşlar da bol bol fotoğraf çektirdi. Açılışla birlikte katılımcılara da çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Liman-Garnizon kalesi

İzmit Körfezi’ni kontrol altında tutmak amacıyla inşa edilmiş bir liman-garnizon kalesi olan Hereke Kalesi, 1207 yılında inşa edildi. Türkler tarafından Orhan Bey döneminde fethedildi. Kale ile ilgili en eski görsel kaynak, Kanuni Sultan Süleyman’ın 1533-1536 yılları arasındaki Irakeyn seferi esnasında, saray vakanüvisi Matrakçı Nasuh tarafından yapılmış minyatürdür.

Orjinaline uygun yapıldı

Hereke Kalesi, aralıklarla on yıl süren çalışmalar neticesinde orijinaline uygun olarak restore edildi. Restorasyon sürecinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, Kocaeli Müze Müdürlüğü ve çeşitli üniversitelerin ilgili birimlerindeki öğretim üyelerinden oluşan bir danışma kurulu görev yaptı.

4 Kule, 2 Burç yer alıyor

Restorasyon süreci; peyzaj ve iç-dış aydınlatma dâhil olmak üzere 2023 yılında tamamlanmış ve Hereke Kalesi ülke turizmine kazandırıldı. Hereke Kalesi, 4 kule, 2 burç ve surlardan oluşurken, kulelerden birisi 2 katlı olarak inşa edildi. Sur uzunluğu 300 metre, sur yüksekliği de 5 ile 13 metre arasında değişiyor. Restorasyon sürecinde 1500 ton enjeksiyon uygulaması ve 2500 metreküp sur duvarı tamamlaması yapıldı.











