Tarihi Kapalıçarşı’yı su bastı: Esnaf zor anlar yaşadı
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini artırdı. Fatih’te etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarihi Kapalıçarşı’yı su bastı. Eminönü Beyazıt’ta bulunan çevre sokakları da su basarken, esnaflar zor anlar yaşadı.
Ayrıca, Kapalıçarşı etrafında bulunan sokaklar ve Eminönü Beyazıt’ta bulunan çevre sokakları da su bastı. Baskın nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı.
Dükkanına su girmemesi için vatandaşlar yoğun çaba sarfetti. Esnafın bazı ürünleri su altında kaldı.
MISIR ÇARŞISI'NI SU BASTI
Eminönü'nü de şiddetli yağışlar vurdu. Tarihi Mısır Çarşısı'na çıkan yollarda su baskınları oluştu. Esnaf, sağanak yağış nedeniyle su basan dükkanlarını temizledi.
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AKOM'DAN UYARI: ETKİSİNİ ARTIRACAK
Öte yandan Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) Twitter hesabından yapılan duyuruda, sağanağın sabah saatlerinde Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde etkili olduğu belirtilerek, "Yağmurun ilerleyen saatlerde etkisini artıracağı, öğle saatlerine kadar gök gürültüsü ve şimşek ile beraber yer yer yoğun sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki saatlerde Anadolu yakasında yoğun yağış geçişleri yaşanması beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.