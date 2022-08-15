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İSTANBUL

Tarihi Kapalıçarşı’yı su bastı: Esnaf zor anlar yaşadı

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini artırdı. Fatih’te etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarihi Kapalıçarşı’yı su bastı. Eminönü Beyazıt’ta bulunan çevre sokakları da su basarken, esnaflar zor anlar yaşadı.

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Haber Merkezi İHA
Tarihi Kapalı Çarşı’yı su bastı: Esnaf zor anlar yaşadı
Esnafların ürünleri su altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olmaya başladı.

Fatih’te bulunan tarihi Kapalıçarşı’da gider taştı. Giderlerin taşması sonucu çarşıyı su bastı.

İstanbul'da Tarihi Kapalı Çarşı'da su baskını
OYNAT 00:38
İstanbul'da Tarihi Kapalı Çarşı'da su baskını
İstanbul'da başlayan yoğun sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Fatih'te bulunan Tarihi Kapalı Çarşı'yı su bastı. Çarşı esnafı su tahliyesi yaptı.

Ayrıca, Kapalıçarşı etrafında bulunan sokaklar ve Eminönü Beyazıt’ta bulunan çevre sokakları da su bastı. Baskın nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı.

Dükkanına su girmemesi için vatandaşlar yoğun çaba sarfetti. Esnafın bazı ürünleri su altında kaldı.

MISIR ÇARŞISI'NI SU BASTI

Eminönü'nü de şiddetli yağışlar vurdu. Tarihi Mısır Çarşısı'na çıkan yollarda su baskınları oluştu. Esnaf, sağanak yağış nedeniyle su basan dükkanlarını temizledi.

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AKOM'DAN UYARI: ETKİSİNİ ARTIRACAK

  • Öte yandan Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) Twitter hesabından yapılan duyuruda, sağanağın sabah saatlerinde Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde etkili olduğu belirtilerek, "Yağmurun ilerleyen saatlerde etkisini artıracağı, öğle saatlerine kadar gök gürültüsü ve şimşek ile beraber yer yer yoğun sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki saatlerde Anadolu yakasında yoğun yağış geçişleri yaşanması beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bursa'da hayat normale döndü: Selden geriye çamur kaldı
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Bursa'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış Mudanya'da sele yol açtı.
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Araçlar sürüklenirken, ev ve iş yerlerini su bastı. Şiddetli yağış sırasında metrekareye 20 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.
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Sel sularına teslim olan araçlar ise kullanılamaz hale geldi. Bazı araç sahipleri araçlarını temizlerken, bazı araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı.
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Bölgeye çok sayıda belediyeye ait temizlik ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, ölü yada yaralı olmadığı ifade edildi.
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Mütareke binasını da su bastı<br><br>Öte yandan Mudanya Mütareke binası da sel sularından nasibini aldı. Binanın bodrum katı tamamen suyla kaplandı. Bursa Büyükşehir ve Mudanya Belediyesi ekipleri hem sahilde hem de ilçe genelinde temizlik çalışmasını sürdürüyor.
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Bursa'da hayat normale döndü: Selden geriye çamur kaldı
Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar sel sularında sürüklendi. Sağanak yağışın dinmesiyle hayat normale dönerken, sel sularında sürüklenen araçlar kurtarıldı. Ev ve işyerlerinde temizlik çalışması başlatıldı.

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