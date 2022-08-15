Tarihi Kapalıçarşı’yı su bastı: Esnaf zor anlar yaşadı

Mütareke binasını da su bastı<br><br>Öte yandan Mudanya Mütareke binası da sel sularından nasibini aldı. Binanın bodrum katı tamamen suyla kaplandı. Bursa Büyükşehir ve Mudanya Belediyesi ekipleri hem sahilde hem de ilçe genelinde temizlik çalışmasını sürdürüyor.