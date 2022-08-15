İstanbul'da ulaşım felç oldu: Metro İstanbul bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu Meteoroloji ve AFAD’ın günler öncesinden yaptığı sağanak yağış İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Ancak uyarılara rağmen İBB yönetiminin tedbir almaması nedeniyle çok sayıda cadde ve sokakta su baskınları yaşandı. Toplu taşımaya yönelen vatandaşlar yine yolda kaldı. Metro İstanbul hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İstanbullu'nun en çok ihtiyaç duyduğu anda toplu taşımalarda yaşanan aksaklık vatandaşları isyan ettirdi.

Abone Ol