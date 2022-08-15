Gündem İstanbulda ulaşım felç oldu Metro İstanbul bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu
İSTANBUL

İstanbul'da ulaşım felç oldu: Metro İstanbul bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Meteoroloji ve AFAD’ın günler öncesinden yaptığı sağanak yağış İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Ancak uyarılara rağmen İBB yönetiminin tedbir almaması nedeniyle çok sayıda cadde ve sokakta su baskınları yaşandı. Toplu taşımaya yönelen vatandaşlar yine yolda kaldı. Metro İstanbul hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İstanbullu'nun en çok ihtiyaç duyduğu anda toplu taşımalarda yaşanan aksaklık vatandaşları isyan ettirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbulda ulaşım felç oldu: Metro İstanbul bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu
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Meteorolojinin uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. Haftanın ilk günü işe giden İstanbullular yağış nedeniyle zorlanırken, yollarda oluşan su birikintileri ise sürücüleri olumsuz yönde etkiledi.

Bazı vatandaşlar ise toplu taşımaya yöneldi. Ancak otobüsler ve metrolarda aksamalar yaşandı. Metro İstanbul bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İETT otobüsünü bile su bastı: Göle dönen otobüste zorlu yolculuk
GÜNDEM
İETT otobüsünü bile su bastı: Göle dönen otobüste zorlu yolculuk

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "TF2 Eyüp-Piyer Loti ve TF1 Maçka-Taşkışla teleferik hatları hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

Yeni yapılan açıklamada ise "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında şiddetli yağış nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Sirkeci istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

METRODA ARIZA

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Cibali-Ayvansaray ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır.

Toplu taşımada yaşanan aksamalar vatandaşları isyan ettirdi.


İstanbul'daki yağışta İETT otobüslerini de su bastı
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İstanbul'daki yağışta İETT otobüslerini de su bastı
İstanbul Üsküdar'da hat numarası bilinmeyen bir İETT otobüsünü sağanağın etkisiyle su bastı. Yolcuların zor anlar yaşadığı dakikalarda cep telefonu kayıttaydı.

Maltepe'de yollar göle döndü: Araçlar mahsur kaldı
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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili oldu.
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Anadolu Yakası'nda aniden bastıran yağış nedeniyle Maltepe'de yollar kısa sürede göle döndü.
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Altayçeşme Mahallesi'nde otomobiller yolda mahsur kaldı.
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Araçları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.
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AKOM'dan yağışın etkisini artıracağı uyarısı<br><br>Öte yandan Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) Twitter hesabından yapılan duyuruda, sağanağın sabah saatlerinde Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde etkili olduğu belirtilerek, \"Yağmurun ilerleyen saatlerde etkisini artıracağı, öğle saatlerine kadar gök gürültüsü ve şimşek ile beraber yer yer yoğun sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki saatlerde Anadolu yakasında yoğun yağış geçişleri yaşanması beklenmektedir.\" ifadelerine yer verildi.
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Maltepe'de yollar göle döndü: Araçlar mahsur kaldı
İstanbul Maltepe'de etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Araçları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.


İstanbul sele teslim: Mecidiyeköy ve Levent'te yollar sular altında
OYNAT 00:38
İstanbul sele teslim: Mecidiyeköy ve Levent'te yollar sular altında
İstanbul'da etkisini gösteren sağanak tüm ilçelerde su baskınlarına neden oldu. Mecidiyeköy'de göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, Levent'te de temizlenmeyen rögarlar sebebiyle taşkınlar yaşandı.

Sancaktepe'de motokuryelerin göle dönen yolda zor anları
OYNAT 00:38
Sancaktepe'de motokuryelerin göle dönen yolda zor anları
Şiddetli yağış İstanbul'u etkisi altına almış durumda. Şehrin bir çok ilçesinde su baskınları yaşanırken Sancaktepe'de göle dönen yolda mahsur kalan motokuryelerin zor anları kameraya böyle yansıdı.

Beşiktaş'ta göle dönen yolda mahsur kalan kurye sosyal medyadan yardım istedi: Sağanakta siparişi durdurun
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Beşiktaş'ta göle dönen yolda mahsur kalan kurye sosyal medyadan yardım istedi: Sağanakta siparişi durdurun
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı felç etti. Yağışların ilerleyen saatlerde etkisini artıracağı öğrenilirken megakentin pek çok bölgesinde yollar şimdiden göle döndü. Mahsur kaldığı Beşiktaş Hakkı Yeten Caddesi'nin son halini paylaşan bir kurye, 'sağanaktasiparişidurdurun' etiketiyle sosyal medyadan sesini duyurmaya çalıştı. Öte yandan Baltalimanı'nda kaydedilen bir görüntüde, araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

İstanbul'da sağanak etkisini gösterdi: Bebek sahil yolu göle döndü
OYNAT 00:14
İstanbul'da sağanak etkisini gösterdi: Bebek sahil yolu göle döndü
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış birçok ilçede hayatı felç etti. Bebek Sahili'nde kaydedilen görüntülerde yolların adeta göle döndüğü görüldü.


TOKİden kaçırılmayacak fırsat

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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