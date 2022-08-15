İstanbul'da ulaşım felç oldu: Metro İstanbul bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu
Meteoroloji ve AFAD’ın günler öncesinden yaptığı sağanak yağış İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili oldu. Ancak uyarılara rağmen İBB yönetiminin tedbir almaması nedeniyle çok sayıda cadde ve sokakta su baskınları yaşandı. Toplu taşımaya yönelen vatandaşlar yine yolda kaldı. Metro İstanbul hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İstanbullu'nun en çok ihtiyaç duyduğu anda toplu taşımalarda yaşanan aksaklık vatandaşları isyan ettirdi.
Meteorolojinin uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen sağanak yağış başladı. Haftanın ilk günü işe giden İstanbullular yağış nedeniyle zorlanırken, yollarda oluşan su birikintileri ise sürücüleri olumsuz yönde etkiledi.
Bazı vatandaşlar ise toplu taşımaya yöneldi. Ancak otobüsler ve metrolarda aksamalar yaşandı. Metro İstanbul bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "TF2 Eyüp-Piyer Loti ve TF1 Maçka-Taşkışla teleferik hatları hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.
Yeni yapılan açıklamada ise "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında şiddetli yağış nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Sirkeci istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
METRODA ARIZA
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattında teknik bir arıza nedeniyle seferler Cibali-Ayvansaray ve Silahtarağa-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında yapılmaktadır.
Toplu taşımada yaşanan aksamalar vatandaşları isyan ettirdi.