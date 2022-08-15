İETT otobüsünü bile su bastı: Göle dönen otobüste zorlu yolculuk

İstanbul'da günlerdir yapılan yağmur uyarılarının ardından yağış sabah saatleriyle birlikte etkisini gösterdi. Uyarılara rağmen İBB'nin gerekli önlemleri almaması vatandaşı mağdur etti.
Etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Araçları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.
İETT OTOBÜSÜNÜ BİLE SU BASTI
Üsküdar'da hat numarası bilinmeyen bir İETT otobüsünü sağanağın etkisiyle su bastı. Yolcuların zor anlar yaşadığı dakikalarda cep telefonu kayıttaydı.
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İstanbul'daki yağışta İETT otobüslerini de su bastı
İstanbul Üsküdar'da hat numarası bilinmeyen bir İETT otobüsünü sağanağın etkisiyle su bastı. Yolcuların zor anlar yaşadığı dakikalarda cep telefonu kayıttaydı.
GÜNDEM
Sağanak yağış ulaşımı vurdu: Metro İstanbul bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu
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Beşiktaş'ta göle dönen yolda mahsur kalan kurye sosyal medyadan yardım istedi: Sağanakta siparişi durdurun
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı felç etti. Yağışların ilerleyen saatlerde etkisini artıracağı öğrenilirken megakentin pek çok bölgesinde yollar şimdiden göle döndü. Mahsur kaldığı Beşiktaş Hakkı Yeten Caddesi'nin son halini paylaşan bir kurye, 'sağanaktasiparişidurdurun' etiketiyle sosyal medyadan sesini duyurmaya çalıştı. Öte yandan Baltalimanı'nda kaydedilen bir görüntüde, araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
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Sancaktepe'de motokuryelerin göle dönen yolda zor anları
Şiddetli yağış İstanbul'u etkisi altına almış durumda. Şehrin bir çok ilçesinde su baskınları yaşanırken Sancaktepe'de göle dönen yolda mahsur kalan motokuryelerin zor anları kameraya böyle yansıdı.
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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili oldu.
Anadolu Yakası'nda aniden bastıran yağış nedeniyle Maltepe'de yollar kısa sürede göle döndü.
Altayçeşme Mahallesi'nde otomobiller yolda mahsur kaldı.
Araçları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.
AKOM'dan yağışın etkisini artıracağı uyarısı<br><br>Öte yandan Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) Twitter hesabından yapılan duyuruda, sağanağın sabah saatlerinde Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde etkili olduğu belirtilerek, \"Yağmurun ilerleyen saatlerde etkisini artıracağı, öğle saatlerine kadar gök gürültüsü ve şimşek ile beraber yer yer yoğun sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki saatlerde Anadolu yakasında yoğun yağış geçişleri yaşanması beklenmektedir.\" ifadelerine yer verildi.
Maltepe'de yollar göle döndü: Araçlar mahsur kaldı
İstanbul Maltepe'de etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Araçları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.