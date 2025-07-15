Tarihin akışını değiştiren gece

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Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere devletin kılcal damarlarına kadar sızan FETÖ, topyekûn işgal planını hayata geçirmek için 15 Temmuz 2016’da düğmeye bastı. Ancak iradesine sahip çıkan millet, sokak sokak direnerek ihanet girişimini bertaraf etti. İşte tarihin akışının değiştiği o gece…. 1960’lı yıllardan itibaren devlet içerisinde sessiz sedasız örgütlenen FETÖ, kendini gücünün zirvesinde gördüğü 2010 yılından itibaren yönetimi fiilen ele geçirmek için harekete geçti. “7 Şubat”, “MİT Tırları” ,”17-25 Aralık” gibi bir çok müdahale girişiminde bulunan terör örgütü, hiç birisinde de başarılı olamayınca TSK’da yuvalanan yapılanmasını devreye soktu. 15 Temmuz gecesi 03.00’te yönetime el koymayı planlayan üniformalı hainler, bir ihbarla hesapları bozulunca darbeyi öne çekti. Ancak planlar hainlerin istediği gibi gitmedi. Sokaklara dökülen millet, 24 saatte tüm darbecileri bertaraf etti. İşte o gece yaşananlar…
14.45
: MİT Karargahı’na gelen bir subay, Kara Havacılık Okulu’nda görevli bazı askerler tarafından MİT Başkanı Hakan Fidan’a yönelik bir operasyon olacağına ilişkin bilgiler verdi. Bu istihbarat enine boyuna değerlendirildi ve Hakan Fidan harekete geçti.
15.22:
FETÖ’cüler ilk adımı, ele geçirdikleri TSK mesaj sistemi üzerinden attı. Darbeci askerler, Genelkurmay’dan TSK’nın mesaj sistemine girerek kontrollerinde olan birliklere “Harekat Yıldırım Planı” başlığı ile 20 maddelik sıkıyönetim talimatı gönderdi. Tuğgeneral Mehmet Partigöç ve kurmay albay Cemil Turhan imzalı bildirinin eklerinde sıkıyönetim komutanlıkları, sıkıyönetim mahkemelerinde görevlendirilecek personel listeleri, Ankara ve İstanbul Asayiş ve Takviye Planı yer aldı. Talimatta, saat 03.00 itibarıyla yönetime el konulacağı belirtildi. Sokağa çıkma yasağının ise 06.00’da başlayacağı kaydedildi.
16.03:
MİT Başkanlığı, Binbaşı O.K.’nın verdiği bilgileri Genel Genelkurmay Başkanlığına kriptolu faksla gönderdi. MİT tarafından verilen bilgi, Genelkurmay’da, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından değerlendirildi.
16.30:
MİT Müsteşar Yardımcısı Genelkurmay Karargahı’na giderek 2’nci Başkanı Yaşar Güler ile görüştü.
18.15:
Genelkurmay, tüm birliklere acil emirler gönderdi.
18.30:
MİT Müsteşarı Hakan Fidan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile görüşmek üzere karargaha gitti.
19.20:
Karargahta yapılan toplantılarda birliklere acil kodlu üç emrin geçilmesi kararlaştırıldı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın imzasıyla ordunun tüm
kuvvetlerine, “Türk hava sahasında ikinci bir emre kadar hiçbir askeri hava aracı havalanmayacak. Havada bulunanlar derhal üslerine dönecek. Tank ve zırhlı araçlar başta olmak üzere tüm araçların hareketleri durdurulacak” emirleri gönderildi.
APAR TOPAR HAREKETE GEÇTİLER
APAR TOPAR HAREKETE GEÇTİLER
21.00:
MİT ve Genelkurmay arasında yaşanan hareketlilikle darbeciler planlarının deşifre olduğunu anladı. Gece yarısı yapılması planlanan darbe için düğmeye basıldı. Örgüt üyeleri ‘Harekat Yıldırım Planı’nı başlattı.
22.00:
Karargahta silah sesleri duyuldu. FETÖ’cülerin kullandığı helikopterden Genelkurmay’ın önünde bekleyen halkın üzerine ateş açıldı.
22.28:
İstanbul’da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri FETÖ’cüler tarafından kapatıldı.
İLK REST: BEDELİNİ ÖDEYECEKLER
İLK REST: BEDELİNİ ÖDEYECEKLER
23.02:
Dönemin başbakanı Binali Yıldırım televizyona bağlanarak, “Milleti temsil eden hükümet iş başındadır. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar en ağır şekilde bedelini ödeyeceklerdir” dedi. Aynı dakikalarda dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar darbeci bir grup asker tarafından rehin alınarak, Akıncı Üssü’ne götürüldü.
00.00:
Güvenlik kaynakları “Askeri kalkışma, ordu içerisindeki Fetullahçı Terör Örgütü mensubu bir grup subay tarafından yapılmaya çalışılmaktadır” değerlendirmesini yaptı.
MEYDANLARA İNİN
MEYDANLARA İNİN
00.11:
Ailesiyle birlikte Marmaris’te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’na doğru yola çıktı.
00.13:
TRT’yi işgal eden askerler tarafından canlı yayında korsan darbe bildirisi okutuldu.
00.26:
Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN Türk canlı yayınına katılarak “Kesinlikle bu darbecilerin başarılı olacağına inanmıyorum. Tüm halkı sokaklara meydanlara davet ediyorum” ifadeleri ile halkı meydanlara çağırdı.
01.01:
Ankara Emniyeti, savaş uçağı ve helikopterlerin saldırısına uğradı.
02.00:
Darbe girişiminde bulunan FETÖ’cü askerler gözaltına alınmaya başlandı.
DARBECİLERİN TETİKÇİSİNİ VURDU
DARBECİLERİN TETİKÇİSİNİ VURDU
02.16:
Darbeci general Semih Terzi helikopterle Özel Kuvvetler Komutanlığı’na geldi. Cuntacıların arasına karışan Astsubay Ömer Halisdemir, Terzi’yi binaya girmek üzereyken ateş ederek öldürdü. Halisdemir, darbeciler tarafından 30 kurşunla şehit edildi.
02.20:
FETÖ’cüler Ankara’da Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığını ve TÜRKSAT’ı bombaladı.
MECLİS İHANETE DİRENDi
MECLİS İHANETE DİRENDi
02.30:
Cumhurbaşkanlığı Külliyesine sızmaya çalışan 3’ü rütbeli 13 asker gözaltına alındı.
02.42:
Darbeciler milletin Meclisi’ni bombaladı. Bazı polis memurları ve Meclis görevlileri yaralandı.
03.00:
Darbecilerin ele geçirdiği TRT yeniden normal yayınına döndü. TRT Genel Müdürlüğü binasını ele geçirmeye çalışan FETÖ mensubu askerler gözaltına alındı.
03.20:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesiyle birlikte Marmaris’ten İstanbul’a indi.
04.00:
Darbe girişiminde bulunan terör örgütü FETÖ irtibatlı yargı görevlileri ve sözde “Yurtta Sulh Komitesi” mensubu askerler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.
06.30:
FETÖ mensupları tarafından kullanılan ve TÜRKSAT’ı bombalayan askeri helikopter Gölbaşı’nda düşürüldü.
06.40:
Darbe girişiminde ilk teslimler başladı. Boğaziçi Köprüsü’nü kapatan darbeci askerler teslim oldu.
06.52:
1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar vekaleten Genelkurmay Başkanlığı’na atandı.
07.28:
3’üncü Ordu Harekat Kurmay Başkanı Tuğgeneral Ekrem Çağlar Erzincan’da gözaltına alındı.
07.50:
FETÖ üyesi 29 albay ve 5 general, görevden uzaklaştırıldı.
08.32:
Ankara Akıncı 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na operasyon düzenlendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar darbecilerin elinden kurtarıldı.
08.36:
Jandarma Genel Komutanlığı Özel harekat polisleri tarafından ele geçirdi.
09.40:
Genelkurmay Başkanlığı’ndan çıkan 200’e yakın silahsız er ve erbaş polise teslim oldu. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı orgeneral Akın Öztürk ile Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Muhabere ve Destek Eğitim Komutanı Korgeneral Metin İyidil hakkında “vatana ihanet” suçundan işlem yapıldı.
10.07:
Genelkurmay Başkanlığından çıkan 700’e yakın silahsız er ve erbaş polise teslim oldu.
10.15:
Bingöl 49’uncu Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Yunus Kotaman ile Bolu 2’inci Komando Tugay Komutanı tuğgeneral İsmail Güneşer yakalandı.
10.37:
Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’ın kurtarıldığını ve Çankaya’daki kriz merkezinde görevinin başında olduğunu açıkladı.
10.59:
Sahil Güvenlik Komutanı tümamiral Hakan Üstem görevden alındı.
12.04:
Jandarma Genel Komutanlığı binasında 200’e yakın darbeci gözaltına alındı.
12.57: T
ümgeneral Suat Murat Semiz 1’inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Dursun Pak ile JFAC Komutanı tümgeneral Recep Ünal gözaltına alındı.
13.00:
Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde Genelkurmay Başkanı ve İçişleri, Adalet, Milli Savunma bakanlarıyla birlikte kameraların karşısına geçerek, “Bu kalkışma bastırılmıştır. Bir belayı büyük milletimiz basiretiyle defetmiştir” açıklamasını yaptı.
20.02:
Akıncı 4’üncü Ana Jet Üssü’ndeki FETÖ darbesine yönelik operasyon sona erdi.
20.50:
Akıncı 4’üncü Ana Jet Üssü’nde yürütülen FETÖ darbesine yönelik operasyonda Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi kurtarıldı.
21.57:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tüm Ağır Ceza Cmhuriyet Başsavcılıklarına yazı gönderdi. Aynı örgüte üye oldukları değerlendirilen idari ve adli yargıda görev yapan toplam 2 bin 745 hakim ve savcının gözaltına alınması ve haklarında soruşturma yapılması istendi.
#15 Temmuz
#darbe girişimi
#fetö