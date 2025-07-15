Tarihin akışını değiştiren gece

23.02:

Dönemin başbakanı Binali Yıldırım televizyona bağlanarak, “Milleti temsil eden hükümet iş başındadır. Bu kalkışmayı yapanlar, bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar en ağır şekilde bedelini ödeyeceklerdir” dedi. Aynı dakikalarda dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar darbeci bir grup asker tarafından rehin alınarak, Akıncı Üssü’ne götürüldü.