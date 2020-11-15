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Gündem Tarlasına kurduğu güneş enerji santraliyle 180 ton daha fazla pancar üretti
AKSARAY

Tarlasına kurduğu güneş enerji santraliyle 180 ton daha fazla pancar üretti

Aksaray'da çiftçi Metin Ünüvar, 65 dekarlık tarlasına kurduğu güneş enerjisi santrali sayesinde, sulama sırasında kullandığı mazot parasından tasarruf ederken, geçen yıla oranla da 180 ton fazla pancar üretti. Ünüvar, "Güneş enerji santrali kurmadan önce 480 ton pancar üretiyorum. Santralden sonra daha fazla sulama imkanı bulduğum için 180 ton daha fazla ürün elde ettim" dedi.

Haber Merkezi DHA
Aksaraylı çiftçi, tarlasına kurduğu güneş enerji santraliyle büyük avantaj elde etti.
Aksaraylı çiftçi, tarlasına kurduğu güneş enerji santraliyle büyük avantaj elde etti.

Yeşilova beldesinde oturan ve 35 yıldır çiftçilik yapan Metin Ünüvar, tarlasına 42 panelli 10 kilovatlık elektrik üreten güneş enerjisi santrali kurdu.

DHA

55 bin TL'ye mal ettiği santralle 65 dekarlık tarlasındaki ürünü sulayan Ünüvar, sulamada kullandığı mazot parasından yaptığı tasarrufla bir yılda santralin parasını çıkardı.

DHA

'HEM SUDAN KAR ETTİM HEM FAZLA PANCAR ÜRETTİM'

65 dekarlık arazisinde şeker pancarı üreten Ünüvar, şunları söyledi:

"Daha önce 65 dekarlık tarlamdan 480 ton pancar elde ediyordum. Geçen yıl 55 bin TL'ye güneş enerji santrali kurdum. Güneş enerji santrali sayesinde, elektrik ve mazot parası vermeden tarlamı suladım. Daha önce traktörle kuyudan suyun çıkmasını sağlayıp suluyordum. Üstelik sezonda 7- 8 defa ancak sulayabiliyordum. Şimdi günde 2 defa 7 saat yağmurlama sulama yapıyorum. Tarlanın tamamını ise dönüşümlü olarak haftada 1 suluyorum. Elektrik ve mazot parasından tasarruf sağladım. Böylelikle santral için yaptığım masrafı bir yılda amorti ettiğim gibi tarlayı daha fazla suladığım içinde 180 ton daha fazla pancar elde ettim."

DHA

'2 TARLAMA DAHA SANTRAL KURDUM'

Geçen yıl hem ekonomik tasarruf sağladığını hem de daha fazla ürün elde ettiği için bu yıl 2 tarlasına daha güneş enerji santrali kurduğunu belirten Ünüvar, "Bu yıl iki tarlama daha santral kurdum. Hatta bir tanesi evimin yanındaki tarlada. Yaz mevsiminde tarla sulamada kullandım. Artık kış ayında da evimin ısınmasında kullanacağım" dedi.

Ünüvar, bölgede 80 çiftinin daha tarlasına güneş enerji santrali kurduğunu kaydetti.

Çakalın yakaladığı kuzuyu kurtarıp, tedavi etti
FOTOĞRAF 9
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İzmit'te yaşayan Turan Güneş, ailesiyle birlikte Derince ilçesine bağlı Omurlar köyünde bulunan çiftlik evine otomobiliyle gittiği sırada Sipahiler köyü geçişinde bir çakalın kuzuyu boğazından yakalayıp götürdüğünü gördü.
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Aracını hemen yol kenarına park eden Güneş, bağırıp ses çıkararak, çakalı korkutup, uzaklaştırdı.
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Güneş, yeni doğmuş kuzuyu boynundan yaralanmış halde kurtardı. Güneş kuzuyu kent merkezinde bulunan bir veteriner kliniğine götürüp tedavi ettirdi.
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Yaralı kuzuyu evine götüren Güneş, ona yaklaşık 20 gün boyunca evinde baktı. İyileşen kuzuyu daha sonra da çiftlik evine götürdü.
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Çakalın kaptığı kuzuyu kurtardığını söyleyen Turan Güneş, Bir akşam eşim ve çocuğumla birlikte köyümdeki evime giderken bir hayvanın ağzında karartı gördüm. Arabanın farlarını ona tuttuğum zaman baktım ki bir çakalın ağzında kuzu vardı. Daha sonra bağırıp ses çıkartmam üzerine çakal korkup, yavru kuzuyu bırakıp, kaçtı. Çakal kuzuyu boynundan yakalamıştı ve kuzunun boynu kan içerisindeydi. İlk etapta arabada bulunan malzemelerle kuzuya pansuman yaptık ve kanama devam ettiği için hemen veterinere götürdük. Veterinerde tedavisi yapıldı dedi.
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Daha sonra yavru kuzuyu evine götürdüğünü belirten Güneş, Yaklaşık 20 gün evde baktık. Yaramazlık yapsa da çocuklarımıza eşlik etti. Adını da 'Kınalı' koyduk. Şimdi de köyümüzde, çiftlik evimizde bu kuzuya bakıyoruz. Köy sakinleri kuzuya çok ilgi gösteriyorlar, köylülerin maskotu oldu. Zaten çok cana yakın bir hayvan. Şu anda tüm yaraları iyileşti, sağlığına kavuştu, bakımları devam ediyor. Bizim zaten çocuklarımızın hayvanlara karşı büyük bir sevgisi var. Evimizde bir tane de kedimiz var onun da bacağı kırılmıştı, ikisine birden baktık. Kuzu şu anda ailemizden biri gibi, çok seviyoruz. Eşim, çocuklarım arada buraya gelerek kendisini ziyaret ediyor, seviyor. Biz bu kuzuyu doğal yaşam parkı Ormanya'ya vermek istedik, küçük olduğu için kabul etmediler. Biraz daha büyüdükten sonra ya Ormanya'ya ya da bir dostumuzun çiftliğine vereceğiz dedi.
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Kuzunun kanlar içerisinde veteriner kliniğine getirildiğini söyleyen Veteriner Hekim Ejder Dalkıç, Kuzuya önce film çektik. Herhangi bir kırık olmadığını tespit ettik. Kuduz, tetanos gibi aşılarını yaptık. Daha sonra da tedavisini tamamlayıp, eski sağlığına kavuşturduk diye konuştu.
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Çakalın yakaladığı kuzuyu kurtarıp, tedavi etti
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir çakalın boğazından yakaladığı yavru kuzuyu götürürken gören Turan Güneş, müdahalede bulunarak kuzuyu kurtardı. Kuzuyu veterinere götüren ve tedavisini yaptıran Güneş, 'Kınalı' adını verdiği kuzuya 20 gün evinde baktıktan sonra köyüne götürdü.


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