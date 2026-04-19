Tarlaya uçup ters dönen otomobilde ölüm kalım mücadelesi

22:1119/04/2026, Pazar
IHA
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Hatay'da yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarlaya uçması sonucu ters döndü. Kazada araçta sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza, Gaziantep-Hatay yolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 31 U 8261 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, takla atarak tarlaya uçması sonucu ters döndü. Kazada araçta sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

