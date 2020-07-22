Tek kelime: Vahşet!

Muğla’nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in (27) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi’ndeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul’da yaşayan Pınar’a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı. Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla’ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Pınar’ı bulmak için arama çalışması başlattı. Pınar Gültekin’in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM’de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.

Ekipler, bölgede bulunan çöp varilini kesip, Gültekin’in yanmış cesedine ulaştı.

OYNAT 00:45 Kayıp Pınar Gültekin’in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu Muğla'da 16 Temmuz'dan beri kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni Menteşe ilçesi kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Genç kızın eski erkek arkadaşı tarafından yakılıp, bir varil içine konulduktan sonra üzerine beton dökülüp sarp bir araziye atıldığı öğrenildi. Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. BiP'te paylaş

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ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları özel ekiple çalışmalarını sürdürürken, genç kızın bar işletmecesi olan eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından önceki akşam harekete geçen özel ekip, Cemal Metin Avcı’yı Menteşe ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

OYNAT 00:00 Pınar Gültekin cinayetinde katilin benzinlikteki görüntüleri ortaya çıktı Pınar Gültekin cinayetinin detayları ortaya çıkıyor. Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın pet şişe ile akaryakıt istasyonundan benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı. Katil zanlısı, kendisinden ayrılan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'i başka erkekle beraber olduğu için öldürdüğünü ve benzinciden aldığı benzinle yaktıktan sonra üzerine beton döktüğünü itiraf etmişti. BiP'te paylaş

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DÖVEREK BAYILTMIŞ, BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Katil Cemal Metin Avcı

Cemal Metin Avcı, jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf edip, genç kızı aralarında kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. Avcı, Gültekin ile konuşmak için otomobiliyle bağa evine gittiklerini, burada çıkan tartışmada, genç kızı dövdüğünü, bayılınca da boğazını sıkarak boğduğunu söyledi. Avcı daha sonra Gültekin’in cesedini ormanlık alana götürüp, çöp varilinde yakarak üzerine beton döktüğünü ifade etti. Avcı’nın ifadesinden yola çıkan jandarma ve polis ekipleri Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi’ndeki ormanlık alana gitti. Ekipler, bölgede bulunan çöp varilini kesip, Gültekin’in yanmış cesedine ulaştı. Gültekin’in cansız bedeni, savcı ve güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

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OYNAT 00:50 Eski sevgilisi tarafından öldürülen Pınar Gültekin'den geriye bu mutlu görüntüleri kaldı Muğla'da kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Barışma teklifini reddettiği için öldürüldüğü öğrenilen genç kızdan geriye ise bu mutlu görüntüleri kaldı. BiP'te paylaş

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16 TL’lik benzin almış

Soruşturma sırasında birçok kişinin ifadesine başvuran ekipler, gözaltına aldığı genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı’nın söylemlerinin tutarsız olduğunu fark etti. Gültekin’in kaybolmasıyla ilgili detay bulmak için Akyaka ve Menteşe ilçesindeki çok sayıda güvenlik kamerası kaydı izlendi, tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi. Görüntülerde, C.M.A’nın Menteşe ilçesindeki benzin istasyonundan bidonla benzin aldığı görüldü. Jandarma Genel Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nda üst makamlara olayla ilgili sunulan bilgi notunda, ‘’Yapılan incelemede İl merkezinde bulunan bir petrol istasyonundan 16 TL’lik benzin aldığı tespit edilmiş, yapılan kamera incelemesinde benzini iki adet pet şişede aldığı tespit edilerek, kapsamlı yapılan sorgusu neticesinde ikrarda bulunmak zorunda kalmıştır’’ denildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Avcı’nın görüntüleri izleyince suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Katil tutuklandı

Katil Cemal Metin Avcı

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlı alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Gencecik birinin hayalleri yok edildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, Pınar Gültekin’in öldürülmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Şentop, Gültekin’e Allah’tan rahmet, ailesine sabır diledi. Mustafa Şentop, paylaşımında, “Gencecik bir kızımızın daha hayalleri bir cani tarafından yok edildi. Kadınlara uygulanan her türlü şiddet ve istismara hukuk önünde en ağır cezalar verilmeli ve hepimiz aynı hassasiyeti göstermeliyiz” ifadesine yer verdi.

Aile Bakanlığı müdahil oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürülmesi davasına müdahil olacaklarını bildirdi. Selçuk, Twitter’da yaptığı paylaşımda, Pınar Gültekin’in katledilmesinin yürekleri yaktığını belirterek, “Bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.