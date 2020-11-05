Tek kulakla dünyaya gelen minik Sarp'ın tedavisi için 90 bin liraya ihtiyacı var

Antalya'da yaşayan Yağmur ve Ahmet Aktaş'ın oğulları Sarp Ege, 'Kulak Yokluğu' hastası olarak dünyaya geldi. 10 bin kişide 1 görülen hastalık nedeniyle tek kulağıyla sesleri ayırt etmekte zorlanan Sarp Ege'nin sağlıklı duyabilmesi için kulak kanalı, kulak deliği ve dış kulak yapılması gerekiyor. ABD'de California Ear Institute'deki doktorların, tek ameliyatta erken yaşta hem kulak kepçesi yapılıp hem de kulak deliği açılarak Sarp'ın işitmesinin mümkün olduğunu söylemesinin ardından Aktaş ailesi, oğullarının tedavisi için sosyal medyada kampanya başlattı. Sarp Ege'nin ABD'de yapılacak tedavisi için 90 bin dolara ihtiyacı olduğunu açıklayan Aktaş çifti, Sarp'ın yardım çağrısına kulak verilmesini istedi.

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10 binde bir görülüyor



Yağmur Aktaş, oğlu Sarp'ın bir kulağı oluşmadan dünyaya geldiğini söyleyerek, 'Kulak Yokluğu' teşhisi konulduğunu söyledi. Aktaş, “Bu hastalık anne karnında bir şeylerin ters gitmesi sonucu gerçekleşiyormuş. Tam olarak sebebi bilinmiyor. 10 bin canlı doğumda 1, çok nadir görülen bir rahatsızlık. Çok şükrediyoruz bu halimize ama tedavisi olduğu için çok mutlu ve umutluyuz" dedi.

FOTOĞRAF 10 Bursa'da iki yıl önce hayatlarını birleştiren Ayşe (27) ve Erhan (38) Sarı çiftinin bebekleri Ali Osman'a, 6 aylıkken götürüldüğü hastanede, halk arasında 'gevşek bebek' sendromu olarak da bilinen 'spinal musküler atrofi' (SMA) hastalığı tanısı kondu. Günden güne kasları eriyen minik Ali Osman'ın sağlığına kavuşabilmesi için, Amerika'da sadece 2 yaş altındaki çocuklara uygulanan ve dünyada en pahalı tedavi olarak bilinen 'gen' tedavisinin uygulanması gerekiyor. 2.4 milyon dolarlık tedavi için bağış kampanyası başlatan aile, 4 ayda sadece 11 bin euro topladıklarını, çocuklarının vaktinin kısıtlı olduğunu belirtti. Türkiye’deki ilacın oğluna iyi geldiğini, ama asıl tedavinin Amerika’daki ilaç olduğunu kaydeden Erhan Sarı, Çocuğum SMA-Tip-1 hastası. Hastalığını, 6 aylık olduğu zaman öğrendik. O günden beri devletimizin verdiği spinrazza ilacının ilk 4 dozunu aldık. Pandemiden dolayı 3 aydan fazladır bu ilacı kullanamıyoruz. Oğlumuzun asıl tedavisi ise Amerika’da. Tek isteğimiz, Amerika'da olan ilacı bize ulaştırmaları. Yaklaşık 4 ay önce bağış kampanyası başlattık. Çok ağır gidiyor, sesimizi duyuramıyoruz. Yardımseverlerin bize destek vermesini istiyoruz. Ali Osman hayat bulsun. . 4 ayda 11 bin euro toplandı ama bize hastane masraflarıyla birlikte 2.4 milyon dolar gerekiyor. Çocuğumda hareket kısıtlaması, kas kaybı mevcut. Ali Osman normal bir çocuğun yaptığı hareketlerin yüzde birini dahi yapamıyor. Oyuncağını tutamıyor. Kendini dik tutamıyor” dedi. Oğlunun gözleri önünde eridiğini kaydeden Ayşe Sarı, Çocuğumuzun yüzde 95 iyileşme potansiyeli var. Bu ilaç Türkiye'de olmadığı için bağış kampanyamızı yurt dışında başlatmak zorunda kaldık. O yüzden kampanyamız çok ağır ilerliyor. Bütün duyarlı insanlardan kampanyamız için destek bekliyoruz. Ali Osman'ı hep birlikte yaşatalım. Çocuklarımız artık ölmesin. Çocuklarımızı yaşatalım. Tip-1 hastalığı ölümle sonuçlanan bir hastalık. Artık evlatlarımızı yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Lütfen bizim sesimizi duysunlar” diye konuştu. Ayşe Sarı tek hayalinin çocuğunun yaramazlık yapması olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: “Bazen tıkanıyor, nefes alamıyor. Ben çok kötü oluyorum. Çocuğum için dışarı bile çıkamıyorum. En ufak enfeksiyon riskine karşı her zaman tedbirli davranıyorum. Çocuğumun yaşamasını, hayat bulmasını istiyorum. Gözlerimin önünde erimemeli. Çocuğumun bu halini gördükçe kahroluyorum. Yaşıtlarını parkta oyun oynarken gördüğüm zaman içim buruk kalıyor. Yaşıtları gibi oyun oynamasını istiyorum. Oğlum günde 3 defa ağır fizik tedavi görüyor. Bunun yerine çocuğumuzla eğlenebiliriz, oyun oynayabiliriz. Çocuğum yaramazlık yapsın, her şeyi kırıp döksün istiyorum. Her şeyine razıyım. Yeter ki sağlığına kavuşsun.” SMA hastası minik Ali Osman yardım bekliyor Bursa'da yaşayan Sarı ailesi, 13 aylık SMA hastası Ali Osman için yardım çağrısında bulunuyor. Çocuklarının gen tedavisi için ihtiyaç duyulan 2.4 milyon doların toplanması gerektiğini belirten Sarı ailesi, bağış kampanyası başlattı. Acılı anne Sarı, seslerini duyuramadıklarını ve çocuklarının gözlerinin önünde eridiğini ifade etti. BiP'te paylaş

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Sarp'ın tedavisi Amerika'da



Sarp'ın ABD'de tedavi görmesi gerektiğini belirten Yağmur Aktaş, “Üzüldüğümüz nokta, tedavisi olduğu halde bunu oğluma yeterli zamanda sağlayamıyoruz. Bu yüzden herkesin desteğine ihtiyacımız var. Oğlumun tedavisinde kulak kepçesi yeniden yapılıp, kulak deliği açılıp, bir de kulak yolu yapılacak. Sarp bu sayede tamamen duyabilecekmiş. ABD'deki doktorlar bunu bize söyledi. Tomografi ve işitme testi sonuçlarına göre Sarp, 10 skalada 9 alıyor. Ameliyat için mükemmel bir aday aslında. O yüzden ameliyatını yaptırabilirsek bizler kadar iyi duyabilecek. Çünkü tek kulakla hiçbirimiz idare edemiyoruz" diye konuştu.

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Sesleri ayırt edemiyor



Sarp'ı park gibi kalabalık bir ortama götürdüklerinde tek kulakla sesleri ayırt edemediğini belirten Yağmur Aktaş, “Okula başladığında, teneffüste, sınıfta bizler kadar iyi anlayamayacak. Sesleri ayırt edemeyecek. Doktorların öngörüleri bu şekilde. Bu yüzden okula başlamadan tedavi ettirmek istiyoruz. İşitme anlamında kritik dönem 3- 4 yaş. Bu yaşlarda ona bu imkanı sağlayarak elimizden geleni yapmak istiyoruz" dedi.

Sarp'ın ABD'deki tedavisi için sosyal medya üzerinden bağış kampanyası başlattıklarını duyuran Yağmur Aktaş, “Amerika'ya en kısa sürede gidebilmeyi umuyoruz. Bu yüzden lütfen yardım çağrımıza, Sarp'a kulak verin" diye konuştu.