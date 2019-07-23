İngiliz yarış atını çalıp kesmişler

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir çiftlikten kaybolan İngiliz yarış atı ormanlık alanda, kesilmiş ve etleri alınmış olarak bulundu. Çalılık alanda kesilerek etleri çalınan İngiliz yarış atının adının Çağrıbey olduğu öğrenildi.

Çerkezköyün Ambardere mevkiinde çiftliği bulunan Harun Ak, daha önce yarışlara katılmış 8 yaşındaki bir İngiliz atını satın almak için çiftliğine getirdi.

AT ÇİFTLİKTEN ÇALINDI

Çiftliğinde başka atlar da bulunan Ak'ın henüz satın alma aşamasında olduğu at, cuma günü ortadan kayboldu. Ak ve çiftlik çalışanları çevrede yaptıkları aramalarda atın izine rastlayamadı.

KESİP ETLERİNİ ALMIŞLAR

Bu akşam saatlerinde çiftliğe yaklaşık 500 metre mesafede çalılıklar arasında çobanlar parçalanmış bir at bulunca, durumu Harun Ak'a bildirdi. Ak, gittiği bölgede sadece kafa kısmı kalan atı, alnındaki beyaz renkten tanıdı.

BUNU YAPAN İNSAN OLAMAZ

Atın, parçalanmış iç organları, bacaklarının alınmış olduğunu söyleyen Ak, "Sadece kafa kısmı ile kaburgaları kalmış.Görünce çok şaşırdım ve büyük üzüntü yaşadım. Atı büyük ihtimalle çiftlikten çalıp buraya getirerek kesmişler ve etlerini de almışlar. Şimdi emniyete gidip suç duyurusunda bulunacağım. Çiftliğin güvenlik kameralarını incelemeye alacağız. Bunu yapanlar insan olamaz, bulunmasını istiyorum" dedi.

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ÇALINDIKTAN SONRA KESİLEN ÇAĞRIBEY, 2016'DA EMEKLİ EDİLMİŞ

Çalılık alanda kesilerek etleri çalınan İngiliz yarış atının adının Çağrıbey olduğu öğrenildi.

İstanbul başta olmak üzere çeşitli kentlerde yarışmalara katılan Çağrıbey’in dereceler elde ettiği bildirildi.

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Çağrıbey'in 2015'in son aylarına kadar yarıştığı ve daha sonra sahibi tarafından emekli edildiği öğrenildi.