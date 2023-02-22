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TOKİ Başkanı Ömer Bulut: Deprem bölgelerinde zemin etüdü yapılıyor

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, depremin vurduğu Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yeni yerleşim yerleri için belirlenen alandaki zemin etüt çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bulut depremin etkilediği bölgelerde zemin etüdünün devam ettiği ve projelerin buna göre başlayacağı bilgisini paylaştı.

16:02 . 22/02/2023 Çarşamba
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TOKİ Başkanı Ömer Bulut

TOKİ Başkanı Ömer Bulut

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ağır hasar verdiği Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yeni yerleşim yerleri için belirlenen alandaki zemin etüt çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bulut açıklamaları şu şekilde;
TOKİ olarak hemen kalıcı konut çalışmalarına başladık.
Zemin, fay hattına uzaklık ve kat sistemi bizim için önemli. Kalıcı konut yapılacak alanları belirleme çalışmaları da sürüyor. Bölgelerde zemin etüdü yapılıyor, projeler buna göre başlayacak.
Fay hatların doğrultusunda olan yerlerden mümkün olduğunca kaçınılmak, sağlam zemin seçmek, az katlı yapı yapmak işe başlamak için önemli durumlar.
Nurdağı'nda 450 konut için ihale yapıldı, zemin etüdü sürüyor.
#TOKİ Başkanı Ömer Bulut
#Gaziantep
#deprem
24 dakika önce
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TOKİ Başkanı Ömer Bulut: Deprem bölgelerinde zemin etüdü yapılıyor
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