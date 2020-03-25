Gündem Toplu ulaşımında koronavirüsten korunmak için yeşil koltuk uygulaması
İZMİR

Toplu ulaşımında koronavirüsten korunmak için 'yeşil koltuk' uygulaması

İzmir’de toplu ulaşımda “yeşil koltuk uygulaması” başlatıldı. Vatandaşlar bundan böyle kendilerine ayrılmış yeşil renkle işaretlenmiş koltuklara oturacak, sosyal mesafeyi koruyacak.

Haber Merkezi İHA
Yolcular, yolculuk esnasında yeşil bantların olduğu yerlere oturabilecek.
Yolcular, yolculuk esnasında yeşil bantların olduğu yerlere oturabilecek.

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı korona virüs genelgesi, toplu ulaşım araçlarına kapasitelerinin yüzde 50’sinden fazla yolcu alınmasına yasak getirdi. Karar uyarınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm toplu ulaşım araçlarında “yeşil koltuk uygulaması” başlatıldı.

Yolcuların yanlarındaki koltuklar boş kalacak.
  • Toplu ulaşım araçlarına binenler bugünden itibaren yeşille işaretlenmiş koltuklara oturacak ve diğer yolcularla arasındaki sosyal mesafeyi koruyacak. Yolcuların yanlarındaki koltuklar boş kalacak, arkadakiler ise çaprazdaki koltuklara oturabilecek.

Arkadakiler ise çaprazdaki koltuklara oturabilecek.

Yeşil koltuk uygulaması ve alınan önlemlerle ilgili bilgilendirici yazılar da hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, metro, tramvay, gemi, tren ve otobüslerle aktarma merkezlerine, iskelelere, istasyonlara ve duraklara bu yazıları astı. Yan yana ve arka arkaya oturmayı engelleyen yeşil koltuk uygulamasında, ‘Lütfen yakın temastan kaçının. Sizin için ayrılan yeşil noktalı koltuklara oturun’ mesajı veriliyor.

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