Müşterilerden maşa ile aldığı paraları ütülüyor: Dedim ki ateş her şeyi yakıyor, virüsleri mi öldürmeyecek?

Katı atık tesisine taşınacak çöplerin etrafa dökülmemesi için uçan yol yapmaları lazım. Çöp, İzmir'in yıllardır kanayan yarası, biz bunu kucağımızda bulduk. Biri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diğeri de Papa'ya verilmek üzere iki mektup yazdım. Bizim kutsal toprağımız nasıl Mekke ise onlar için de kutsal toprak burası. Meryem Ana Evi'nin dibine çöp tesisi kuruyorlar. Bu tesis olursa pislik koku oraya da gelecek. Onlar da tepki verirler. Ayrıca nerede bu çevreciler? Burada insan hayatı söz konusu. Buranın suyu Tahtalı Barajı'na karışıyor.