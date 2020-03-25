Gündem Müşterilerden maşa ile aldığı paraları ütülüyor Dedim ki ateş her şeyi yakıyor, virüsleri mi öldürmeyecek?
TEKİRDAĞ

Müşterilerden maşa ile aldığı paraları ütülüyor: Dedim ki ateş her şeyi yakıyor, virüsleri mi öldürmeyecek?

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kağıt paralara dokunmadan önce ütüleyen esnaf Kahraman Bayazit, virüsten korunmak için bir çok tavsiyede bulundu. Bayazit, "Profesör, kağıt paranın üstünde virüslerin 24 saat kaldığını söyledi. Ben de düşündüm, dedim ki ateş her şeyi yakıyor, virüsleri mi öldürmeyecek? Benim kendi sağlığım, çocuklarımın sağlığı ve müşterilerimin sağlığı için ve toplumsal duyarlılık oluşması için parayı ütüyle ütüledim" dedi.

Haber Merkezi İHA
Beyazıt, virüse karşı kağıt paraları ütülüyor.
Beyazıt, virüse karşı kağıt paraları ütülüyor.

Çin’de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kağıt paraların dezenfekte edilmesinin ardından İran Sağlık Bakanlığı da Kovid-19’a karşı tedbir amacıyla halka kağıt para kullanmaması çağrısında bulunmuştu. Muratlı’nın Sıradükkanlar mevkiinde esnaflık yapan Kahraman Bayazit da korona virüse karşı benzeri bir önlem aldı.

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Kazandığı kağıt paraları elindeki maşa ile müşterinin elinden alan Bayazıt, daha sonra paraları kızgın bir ütü ile ütüleyerek üzerindeki mikropları öldürüyor. Müşterilerin şaşkın bakışları arasında Kahraman Beyazıt’ın kendi yöntemleriyle aldığı tedbir korona virüse geçit vermiyor. Kahraman Beyazıt isimli vatandaşın bu davranışı haberlerde gündeme taşındıktan sonra sosyal medyadan da yüzlerce paylaşım ve beğeni topladı.

Kahraman Bayazit

"Müşteriden parayı maşa ile tutarak alıyordum"

Korona Virüse karşı paraları ütüleyerek önlem alan 68 yaşındaki Kahraman Bayazit adlı esnaf, İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Kahraman Beyazıt, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “İran’da bir kanalda izledim. O kanalda bir profesör dedi ki; biz virüsün yüzde 90’ının kağıt paradan bulaştığını çok geç fark ettik, bunu erken fark etseydik; tedbir alırdık. Profesör, kağıt paranın üstünde virüslerin 24 saat kaldığını söyledi. Ben de düşündüm, dedim ki ateş her şeyi yakıyor, virüsleri mi öldürmeyecek? Benim kendi sağlığım, çocuklarımın sağlığı ve müşterilerimin sağlığı için ve toplumsal duyarlılık oluşması için parayı ütüyle ütüledim. Parayı ütüledikten sonra elime aldım, baktım ki para aşırı derecede ısınıyor. Böylece parada virüs kalmadığına kanaat ettim. Demir paraları da yine ütünün altına koyup 1’er dakika beklettim. Müşteriden parayı maşa ile tutarak alıyordum. Müşterilerime de para üstü verirken böyle tavsiyede bulunuyordum. Bakın başka yerden para aldığınız zaman mutlaka boş bir poşet alın. Parayı poşetin içine atsınlar. O poşeti bir yere bulaştırmadan içindeki parayı ütüleyerek cebinize koyun. Poşeti de imha edin. Hayat tecrübemden kaynaklanarak böyle bir tavsiyede bulundum.”

Beyazıt, virüse karşı kağıt paraları ütülüyor.

"Tedbir bizden, takdir Allah’tan"

Eskiden grip oldukları zaman ninelerinin karışımını içtiklerini ve bir günde iyileştiklerini anlatan Kahraman Bayazit, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

  • “Biz eskiden grip olduğumuz zaman rahmetli ninem bize bir kur hazırlıyordu. Bir günde biz gripten kurtuluyorduk. Ben de çocuklarıma yapıyorum. Bir kişi için bir tane yumurta kadar soğan, üç diş sarımsak, bir su bardağı su da olacak. Soğan ile sarımsağı güzelce ezeceksin. Ondan sonra bir bardak suda kaynatacaksın. 10 dakika kaynadıktan sonra içine bir çay kaşığı zencefil atacaksın. 5 dakika da öyle kaynayacak. Sonra sabah aç karnına bir su bardağı, akşam aç karnına bir su bardağı içeceksin. Böylece bütün virüsler ölecektir. Biz ninemizden beri bu karışımı yapıp içiyoruz. Tedbir bizden, takdir Allah’tandır. Bizim görevimiz tedbir almaktır, Allah ne takdir yazdıysa odur.”

Farkındalık oluşturmak istedi: Tabutla sokaklarda gezerek aracından sela dinletti
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Bolu’da, korona virüs salgınına karşı 65 yaş ve üstü kişilerin evlerinden çıkmalarının yasaklanmasına rağmen bazı vatandaşların yasağa uymaması üzerine, Murat Çalık isimli vatandaş farkındalık oluşturmak istedi.
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Evinde hazırladığı bir tabutun üzerine ‘Eğer bu okunan sela senin yada bir sevdiğinin olmasını istemiyorsan evde kal” yazarak otomobilinin üzerine bağlayan Çalık, aracından sela sesini de açarak tabutla birlikte Bolu sokaklarında yaşlı vatandaşları uyardı.
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Çalık, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Yaşlıların ve gereksiz dışarı çıkanların olayı ciddiye almasını, bu durumun tüm insanlığa zarar vereceğini ve yakınlarımızın, komşularımızın, yaşlılarımızın sonu ölümle sonuçlanacağı için, herkesin farkında olması için böyle bir şey yapmayı düşündüm. Tüm ülkeye sesleniyorum, devletimizin koyduğu kurallara uyalım. Artık ciddiye almamız gerekiyor. Sokaklarda aracımla tur attım. En ufaktan en yaşlımıza kadar herkes sokakta. Kimse sağlığını düşünmüyor. Komşularımızın, ailelerimizin ölümüne sebep olabilir.”
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Farkındalık oluşturmak istedi: Tabutla sokaklarda gezerek aracından sela dinletti
Bolu'da, korona virüs salgınına karşı vatandaşların evde kalması uyarısında bulunan bir vatandaş, farkındalık oluşturmak için otomobilinin üzerine bağladığı tabutla sokaklarda gezerek aracından sela dinletti.

Mendereslilerden Papa'ya mektup: Meryem Ana Evi yakınına çöp tesisi kuruyorlar
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İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin çöp sorunu çözmek ve çöpü ekonomik değere dönüştürmek için Menderes ilçesinde katı atık bertaraf tesisi kurmaya hazırlanıyor.
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10 MW enerji üretim kapasiteli tesis, Çakaltepe Gölova mevkisinde kurulacak. Menderes ile Gaziemir, Karabağlar, Buca, Balçova ve Narlıdere ilçelerinin atıklarının değerlendirileceği, günde 2 bin ton kapasiteli Menderes Güney-2 Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nin ihalesi yapıldı.
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İhaleyi, yılda 4 milyon 250 bin TL kira bedeliyle en yüksek teklifi veren Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş. kazandı. Söz konusu şirket tesisi kuracak ve 15 yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi'ne kira vererek, işletecek.
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İzmir'in 4'üncü katı atık bertaraf tesisi olacak olan Menderes Güney- 2 Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi, Menderesli üreticilerin tepkisine neden oldu.
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Bölgedeki 20 bin dönümde sera kurulduğunu ve yılın 12 ayı tarımsal üretim yapıldığını ifade eden Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli, zeytin, şeftali, domates ve mandalina gibi çok sayıda üründe kalite ve verim kaybı yaşanabileceğini dile getirdi.
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Selçuk, Zeytinköy, Kuşadası ve Barutçu'nun su şebekesinin bölgeden geçtiğini söyleyen Telli, Burada hayvan çiftlikleri var, zeytin alanlarımız çok geniş. Aynı zamanda tarihi İpek Yolu güzergahındayız. Meryem Ana Evi'ne 13, Selçuk ve Efes'e 10 kilometre uzaklıktayız. Selçuk Belediyesi, Zeytinköy ve Pamucak'taki otellere içme suyu buradan gidiyor. Artık buraya her gün tonlarca çöp gelecek. Etrafı çevirecekler, ağaçları sökecekler. Bizim başka şansımız yok. Sanayi gelişmemiş, tarım yapıyoruz dedi.
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'KANAYAN YARAYI KUCAĞIMIZDA BULDUK' Katı atık tesisine Menderes halkı olarak kesinlikle karşı olduklarını anlatan Telli, biri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, diğeri Vatikan Büyükelçiliği'ne gönderilmek üzere 2 mektup yazdığını söyleyerek şöyle devam etti:
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Katı atık tesisine taşınacak çöplerin etrafa dökülmemesi için uçan yol yapmaları lazım. Çöp, İzmir'in yıllardır kanayan yarası, biz bunu kucağımızda bulduk. Biri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diğeri de Papa'ya verilmek üzere iki mektup yazdım. Bizim kutsal toprağımız nasıl Mekke ise onlar için de kutsal toprak burası. Meryem Ana Evi'nin dibine çöp tesisi kuruyorlar. Bu tesis olursa pislik koku oraya da gelecek. Onlar da tepki verirler. Ayrıca nerede bu çevreciler? Burada insan hayatı söz konusu. Buranın suyu Tahtalı Barajı'na karışıyor.
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'ORMAN KATLİAMI YAPACAKLAR' Üreticilerden Süleyman Kaplan da Türkiye'deki en iyi domatesin bölgelerinde yetiştiğini söyleyerek, En iyi domatesi Bursa yetiştiriyor denir. Biz Bursa'yı geçtik. Türkiye'nin en iyi domatesi bizde. Jeoloji mühendislerinin açıkladığına göre yere düşen bir damla pisliğin 15 kilometreye yayılma ihtimali var. Çöp taşıyan araçlar gelip köyün içinden geçecek, sızıntıları olacak. Alternatif yol için orman katliamı yapacaklar. Köyümüzde 10 bin şeftali ağacı var. 10 bin dönümde domates üretiliyor. Tüm ürünler yerle bir olur. Biz çöplük istemiyoruz dedi.
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Menderes Gölova Mahalle Muhtarı Murat Kepenek de şunları söyledi: 44 muhtar olarak bu çöpü istemiyoruz. Köyün nefes alacağı yer burası. Zeytinle uğraşıyoruz. Burada çöp tesisi istemiyoruz. Çöp tesisi Sakaltepe Gölova sınırlarında kurulacak. Burası köye yakın, anayola yakın. Rüzgar köyün üstüne getirir kokuyu.
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'ZEYTİN SİNEĞİ ARTAR' Çakaltepe Köyü Muhtarı Güven Yılmaz da ise köyünde 3 bin kişi yaşadığını söyleyerek, Gelir kaynağımız zeytinyağı. Buraya çöplük kurulursa kimse gelip zeytinyağı almaz dedi. Menderes'te oturan İlyas Çamlı (78), Ben burada doğdum büyüdüm. Bu çöp tesisi virüsten daha fena olacak. Biz zeytincilikten geçiniyoruz. En kaliteli mal bizde. Çöplük yaparlarsa bu köyün buradan kalkması lazım. Burası mahvolacak. Çoluğumuz çocuğumuz tehlikede diye konuştu.
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Mustafa Ay (75) toprakların çok verimli olduğuna dikkat çekerek,Çöplük istemiyoruz, toprağımız, havamız, suyumuz tehlikede. Kimse bize gelip bir şey sormadı. Bilgi veren olmadı. Razı mısınız diye soran olmadı dedi. Zeytin üretimi yapan Osman Ali Çimen (58) de şöyle konuştu:
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4 senedir en az 20 bin Gemlik zeytini dikildi. Ben en az 3 bin zeytin diktim. Çöp olursa zeytinlerimize çok zarar verecek. Zeytinde verim alamayız. Belediye de her yıl belli miktarda zeytin veriyor. Kendi paramızla da aldık. Çöp gelirse hayat durur. Zeytinlerimizi zaten meyve sineğinden kurtaramıyoruz. Sinekler daha da artacak. Kalite düşer, verim düşer.
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Mendereslilerden Papa'ya mektup: Meryem Ana Evi yakınına çöp tesisi kuruyorlar
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes ilçesinde kurmayı planladığı 2 bin ton kapasiteli Menderes Güney- 2 Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi, ilçedeki üreticilerin tepkisine neden oldu. Tesisin kurulacağı Çakaltepe Gölova mevkisinin Meryem Ana Evi'ne 13 kilometre uzaklıkta olduğunu söyleyen Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a konuyla ilgili mektup göndereceğini belirterek, "Bizim kutsal toprağımız nasıl Mekke ise onlar için de kutsal toprak burası. Meryem Ana Evi'nin dibine çöp tesisi kuruyorlar. Bu tesis olursa pislik, koku oraya da gelecek. Onlar da tepki verirler" dedi.

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