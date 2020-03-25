Dünya genelinde koronavirüs salgınında ölü sayısı 18 bini aştı

ABD, Çin ve İtalya’dan sonra en çok vakanın görüldüğü ülke oldu.

Koronavirüs, dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’da da vakaların yükselmesine neden oldu.

İtalya’da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 6 bin 820’ye yükselirken; vaka sayısı da 69 bin 176’ya çıktı.



İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 1934’E YÜKSELDİ

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı.

Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 1934’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 24 bin 811’e çıktığını bildirdi.

FOTOĞRAF 11 National Geographic'in doğa için hazırladığı kampanyaya göre dünyanın ormansızlaştırılması, vahşi hayvanların evcilleştirilmesi, yiyecek ve ilaç olarak kullanılması koronavirüs gibi daha fazla hastalığın oluşmasına neden olacak. 2050 yılına gelindiğinde küresel nüfusun 2 milyar artarak 9,7 milyara çıkması bekleniyor. Bu da gıda kaynakları üzerinde baskı yaratacak ve insanları vahşi yaşam alanlarına daha da yakınlaştıracak. Bulaşıcı hastalıklarda uzman olan David Queammen, ekosistemimizin birçok farklı vahşi hayvan, bitki, mantar ve bakteri türü içerdiğini söylüyor. Queammen, her birinin içinde de Covid-19'un yaptığı gibi insanlara geçebilecek çok sayıda benzersiz virüs olabileceğini ifade etti. Queammen, Koronavirüsü kontrol altına alabilirsek, bir sonraki salgını şimdiden düşünmeye başlamamız gerek diyor. Deniz Ekoloğu ise Dünyayı yok etme uygulamalarımıza devam edersek, gelecekte böyle daha fazla hastalık olacağından kesinlikle eminim dedi. NTV'de yer alan habere göre, araştırmacılar gezegeni korumak için çevreye zarar vermek ve bulaşıcı hastalıkların artması arasındaki bağlantı üzerine eğitim verilmesinin yanı sıra dünya çapında yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. İnsanlardan hayvanlara geçen ve tekrar geri dönebilen hastalıklar, bulaşıcı hastalıkların yüzde on yedisinden fazlasını oluşturuyor ve yılda yedi yüz binden fazla ölüme neden oluyor. Gezegen Sağlığı Birliğinden (Planetary Health Alliance) doktor Dr. Samuel Myers Örneğin, Wuhan'daki canlı pazarlarda birbirine ve insanlara yakın olan kafeslerde yaşayan olağanüstü sayıda egzotik hayvan türü vardı. Bir patojen hayvanlardan insanlara geçtikten sonra hava yolculuğu ile dünyaya çok hızlı yayılma kapasitesine sahip dedi. Aynı zamanda Myers iklim değişikliğinin ve sıcaklıkların yükselmesinin de hastalıkların kolay yayılmasına olanak sağladığını söyledi. Sala, çözümün vahşi yerleri sağlam tutmak, vahşi hayvanların avlanmasını yasaklamak ve doğal dünyanın korunmasına yatırım yapmak olduğunu söylüyor. Hükümetler, doğayı koruyan ve vahşi hayvan ticaretini düzenleyen veya yasaklayan politikalar belirlemede kilit role sahip. Bilim insanlarından uyarı: Koronavirüs henüz başlangıç, dünya yeni salgınlara hazır olmalı Dünyada artan nüfusla beraber doğada büyük tahribatlar yaşanması yeni virüs riskleri taşıyor. Bilim insanları, bir sonraki pandemi için insanların kendilerini hazırlaması gerektiğini düşünüyor.

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ABD’DE ÖLÜ VE VAKA SAYISINDA YÜKSELİŞ

ABD, Çin ve İtalya’dan sonra en çok vakanın görüldüğü ülke oldu. 55 bin 231 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 801 olarak açıklandı.

ABD, Çin ve İtalya’dan sonra en çok vakanın görüldüğü ülke konumuna geldi.

DÜNYA Libya'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi



ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ

Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya’da vaka sayısı 32 bin 991’e yükselirken; 159 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Öte yandan, Fransa’da 22 bin 635 kişide virüs tespit edildiği ve 1102 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya’da vaka sayısı 42 bin 58’e ulaşırken; hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 991’e çıktığı bildirildi.

İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 423’e, vaka sayısının da 8 bin 164’e çıktığı belirtildi.