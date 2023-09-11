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TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'na HDP'li Önder'den tam destek: Kardeşimizdir

Geçtiğimiz hafta katıldığı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik tepki çeken iddialarda bulunmasının ardından hakkında soruşturma açılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na HDP'den destek geldi. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Twitter hesabından Tanrıkulu için, "Yıllarca hak mücadelesi verdi. Mazlumların yanıbaşında durdu. Kardeşimizdir. Sezgin Tanrıkulu yalnız değildir" dedi.

Kübra Yaşar
13:38 . 11/09/2023 Monday
Yeni Şafak
Sezgin Tanrıkulu-Sırrı Süreyya Önder

Sezgin Tanrıkulu-Sırrı Süreyya Önder

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz hafta katıldığı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) tepki çeken sözler sarf etti.

Tanrıkulu, TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığını, köyleri yakarak bombaladığını iddia etti. TSK'yı sorgulayacaklarını söyleyen Tanrıkulu şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Sırrı Süreyya Önder: Tanrıkulu yalnız değildir

Hakkında soruşturma başlatılan Tanrıkulu'ya HDP'den destek geldi. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Tanrıkulu'na destek paylaşımı yaptı.

Önder, Twitter hesabından Tanrıkulu için,
"Yıllarca hak mücadelesi verdi. Mazlumların yanıbaşında durdu. Kardeşimizdir. #SezginTanrıkuluYalnızDeğildir" dedi.


TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'dan pişkin sözler: Herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım
TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'dan pişkin sözler: Herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım

Terörist cenazelerinde boy gösteren CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, önceki gün katıldığı yayında bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attı. TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığını ve köyleri bombaladığını öne süren Tanrıkulu'nun bu sözleri, büyük tepki çekti. CHP'li Tanrıkulu, skandal sözlerine gelen tepkiler üzerine bir paylaşım yaparak tehditler savurdu. Tanrıkulu, "Dünkü açıklamalarımdan sonra bazı dijital platformlarda hakkımda ağır eleştirinin ötesine varan açıklamalar yapan, yazan herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım. Günü geldiğinde aman 'Özür dilerim, ben yanlış yaptım, affedin' vb sözlerle lütfen karşıma gelmeyin." dedi.


#Sırrı Süreyya Önder
#Sezgin Tanrıkulu
#CHP
#HDP
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