TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'na HDP'li Önder'den tam destek: Kardeşimizdir

Sezgin Tanrıkulu-Sırrı Süreyya Önder
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz hafta katıldığı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) tepki çeken sözler sarf etti.
Tanrıkulu, TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığını, köyleri yakarak bombaladığını iddia etti. TSK'yı sorgulayacaklarını söyleyen Tanrıkulu şöyle konuştu:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca; Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldı.
Sırrı Süreyya Önder: Tanrıkulu yalnız değildir
Hakkında soruşturma başlatılan Tanrıkulu'ya HDP'den destek geldi. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Tanrıkulu'na destek paylaşımı yaptı.