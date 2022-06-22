TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu eski manken ve oyuncu Tuğçe Kazaz oldu.

Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Kazaz, "CHP'ye oy vermiyorum çünkü ülkemi seviyorum" şeklindeki sözlerine açıklık getirdi.

Bilinçli olarak kimsenin gidip 'Ülkemi sevmiyorum CHP'ye oy vereyim' demeyeceğini söyleyen Kazaz, "Zaten CHP'nin, HDP'nin, Millet İttifakı'nın aslında altılı masanın hangi sisteme hizmet ettiğini insanlar idrak etse gerçekten ülkesini, vatanını, milletini seviyorsa hangi inançtan olursa olsun fark etmez... Evlatlarınız varsa, gelecek nesillere ilimin, bilimin içinde olduğu olduğu bir gelecek bırakmak istiyorsanız, barış içinde yaşayacak bir ülke olarak yaşayacak bir ülke bırakmak istiyorsanız. Ben bu insanlara ülkesini sevenler diyorum. CHP başta olmak üzere bu Millet İttifakı'nın tüm bu ekibin ne yapmaya çalıştığını anlasa insanlar..." dedi.

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OYNAT 04:40 Tuğçe Kazaz'dan 'CHP'ye oy vermiyorum çünkü ülkemi seviyorum' sözlerine açıklama: Batıl güçler CHP'yi sopa olarak kullanıyor Eski manken ve oyuncu Tuğçe Kazaz TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında 'CHP'ye oy vermiyorum çünkü ülkemi seviyorum' şeklindeki açıklaması ile ilgili konuştu. Ne zaman Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durmaya çalışsa batıl güçlerin CHP'yi sopa olarak kullandığını belirten Kazaz, 'Şu anda da Millet İttifakı'nı iktidara getirerek emellerine ulaşmak istiyorlar.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"BATIL GÜÇLER CHP'Yİ SOPA OLARAK KULLANIYOR"

"Ne yapmaya çalışıyorlar?" sorusuna yanıt veren Kazaz, "Türkiye şu anda çok ciddi bir savaş veriyor. Dört bir tarafta savaş veriyor. Bugün Türkiye'nin etrafında kuşanmış karakol devletler var. Bugün konuşlanmadılar ama bugünlerde çok fazla harekete geçtiler. Ermenistan bunlardan bir tanesi. ABD ve Rusya'nın konumunda. Baktığınızda bugün 100 bin kişilik bir ordu oluşturduğu söylenen ve silah yığılan YPG ve PYD'ye Amerika'nın silah yığdığı ve Suriye'de, Kuzey Irak'ta bulunan oradaki ordu bunlardan bir tanesi yapılmaya çalışılıyor. İsrail bunlardan bir tanesi. Yunanistan bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla Türkiye'nin dört bir tarafından bunlar karakol devlet olarak yerleştiriliyor. Türkiye bir savaşın içine çekilmek isteniyor." diye konuştu.

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Ne zaman Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durmaya çalışsa ülkenin etrafını saran batıl güçlerin CHP'yi sopa olarak kullandığını belirten Kazaz, "Şu anda da Millet İttifakı'nı iktidara getirerek emellerine ulaşmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.