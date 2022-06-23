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POLİTİKA

Tuğçe Kazaz: CHP'de ikinci Kemal dönemi başladı

TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu olan eski manken Tuğçe Kazaz, CHP'nin HDP ile birlikte hareket etmeye başlamasıyla birlikte kuruluş çizgisini kaybettiğini söyledi. "Birinci Kemal dönemi bitti, İkinci Kemal dönemi başladı" diyen Kazaz, "CHP bu topraklar için bir zarar, bir güvenlik sorunu." açıklamalarında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tuğçe Kazaz: CHPde ikinci Kemal dönemi başladı
Tuğçe Kazaz

Eski manken Tuğçe Kazaz, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

CHP'nin HDP ile birlikte hareket etmesiyle birlikte kuruluş çizgisini kaybettiğini söyleyen Kazaz, "Maltepe mitingiyle beraber birinci Kemal dönemi bitti, İkinci Kemal dönemi başladı CHP'nin içerisinde. Hepsini tavsiye etti ve Cumhuriyetin sert bir şekilde karşısında durduğu ne kadar argüman varsa hepsiyle barıştı. Bakın dikkat edin, Kürtler onlar için sert bir argümandı. Hiçbir zaman taviz vermediler. Bu topraklarda Kürtçe şarkı dinlenemedi, yıllarca sosyal yardım gitmedi. Baskı altında kaldılar. İnsanlar İstiklal mahkemelerinde asıldı. Bunları objektif olarak söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bunları bilgi olarak söylüyorum. Bir bakıyorsunuz partisinin belediye başkanı, Abdullah Öcalan'ın portresinin altında poz verenlerle yan yana. PKK'lıların cenazesinin kullanıldığı sanat oluşumunun içerisinde yine fotoğraf karesinde. Yeri geliyor Atatürk portresinin arkasına sığınıyorlar ve orada poz veriliyorlar. Bunların açıklanması lazım. Bu noktadan baktığım zaman, CHP bu topraklar için bir zarar, bir güvenlik sorunu. " açıklamalarında bulundu.

Taha Hüseyin Karagöz'ün "Türkiye'nin en çok oy alan ikinci partisi." cevabı üzerine ise, "Bu durum gerçekleri ortadan kaldırıyor mu?" dedi.

Tuğçe Kazaz
Tuğçe Kazaz

“CHP VE HDP NEDEN BİRLEŞTİ?”

  • Kazaz, “HDP bugün ne istiyor? HDP bugün bir devlet istiyor değil mi? Açıkca söylüyorlar Abdullah Öcalan’ın heykellerini dikmek istiyoruz. Kürdistan istiyoruz. Büyük İsrail projesine hizmet edecek bir uydu devleti istiyorlar. CHP ve HDP niye birleşti?” diye ifade etti.

Tuğçe Kazaz: CHP'de ikinci Kemal dönemi başladı
OYNAT 03:57
Tuğçe Kazaz: CHP'de ikinci Kemal dönemi başladı
TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu olan eski manken Tuğçe Kazaz, CHP'nin HDP ile birlikte hareket etmeye başlamasıyla birlikte kuruluş çizgisini kaybettiğini söyledi. 'Birinci Kemal dönemi bitti, İkinci Kemal dönemi başladı' diyen Kazaz, 'CHP bu topraklar için bir zarar, bir güvenlik sorunu.' açıklamalarında bulundu.

"CHP ÇİZGİSİNİ KAYBETTİ"

Kazaz,”Masanın kendisi mi acaba HDP? O masada HDP’nin kendisi oturmuyor ama masanın kendisi mi? Peki niye Ekrem İmamoğlu’na bütün Kandil ve terörist başları oy istedi? Baktığınız zaman CHP çizgisini kaybetmiş durumda. Atatürk’ün İlke ve Inkilaplarına bağlı olan çizgisini kaybetmiş durumda.” açıklamasında bulundu.

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