Tüm okullarda şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu yapılacak

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan kahramanımız Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi. Şehidimizin Taşova Devlet Hastanesi morgundan alınan naaşı, ilçeye bağlı Çakırsu köyündeki ailesinin evine götürülerek helallik alındı. Aslan’ın babası İbrahim Aslan, tabutunun başında elinde oğlunun fotoğrafı ile konuşarak, "Seninle gurur duyuyorum oğlum, vatanıma milletime böyle bir evlat yetiştirdiğim için seninle gurur duyuyorum, hakkım sana helal olsun" dedi. Anne Havva Aslan ise “Vatanımız sağ olun” diyerek taziyeleri kabul etti. O anlarda kahraman şehidimizin tabutu başında bekleyen asker ise duygularına hakim olamadı, bir başka asker, gözyaşlarını sildi.