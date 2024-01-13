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Tüm okullarda şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerlerimizin aziz hatırasını yaşatmak maksadıyla, bakanlığa bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 15 Ocak 2024 tarihinde bayrak töreni öncesinde 1(bir) dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
22:52 - 13/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 23:15 - 13/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada dokuz askerimiz şehadete erdi. Türkiye'yi yasa boğan gelişme sonrası Milli Eğitim Bakanlığı flaş bir karar aldı.

Şehitlerimiz için tüm okullarda saygı duruşu yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerlerimizin aziz hatırasını yaşatmak maksadıyla, bakanlığa bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 15 Ocak 2024 tarihinde bayrak töreni öncesinde 1(bir) dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi.

X hesabından konuya ilişkin bilgilendirme yapan Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Millî Eğitim Bakanlığı olarak en genel amacımız çocuklarımızı Türk Milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmektir.

Bu idrakle Pençe-Kilit Harekât bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde şehit olan vatan evlatlarının aziz hatıralarını yaşatmak, eğitim ailesi olarak minnetimizi göstermek ve yükselen yeni nesli ruhen, bedenen ve manen vatan sevgisiyle donatmak amacıyla Bakanlığımıza bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında 15 Ocak 2024 tarihinde bayrak töreni öncesinde 1(bir) dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.

Aziz şehitlerimizin ruhları şad, makamları âli olsun."



Şehidimiz Samet Aslan’ın babası oğlu ile vedalaşarak ‘Seninle gurur duyuyorum oğlum’ dedi: Tabutun başında bekleyen asker gözyaşlarını tutamadı
Şehidimiz Samet Aslan’ın babası oğlu ile vedalaşarak ‘Seninle gurur duyuyorum oğlum’ dedi: Tabutun başında bekleyen asker gözyaşlarını tutamadı

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan kahramanımız Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi. Şehidimizin Taşova Devlet Hastanesi morgundan alınan naaşı, ilçeye bağlı Çakırsu köyündeki ailesinin evine götürülerek helallik alındı. Aslan’ın babası İbrahim Aslan, tabutunun başında elinde oğlunun fotoğrafı ile konuşarak, "Seninle gurur duyuyorum oğlum, vatanıma milletime böyle bir evlat yetiştirdiğim için seninle gurur duyuyorum, hakkım sana helal olsun" dedi. Anne Havva Aslan ise “Vatanımız sağ olun” diyerek taziyeleri kabul etti. O anlarda kahraman şehidimizin tabutu başında bekleyen asker ise duygularına hakim olamadı, bir başka asker, gözyaşlarını sildi.


#Milli Eğitim Bakanlığı
#Yusuf Tekin
#Şehit
7 saat önce
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