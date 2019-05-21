TÜRKAB Başkanı Arslan: Maskeli balo yapmıyoruz sandığa gidiyoruz

İstanbul'da 23 Haziran'da yenilecek seçimler öncesi bir açıklama da Türkiye Kardeşler Birliği'nden (TÜRKAB) geldi.

TÜRKAB Başkanı Sait Ali Arslan, İstanbul'daki tüm vatandaşları oy vermeye çağırdıklarını belirterek, şeffaflık, dürüstlük ve 'tam demokrasi' beklediklerine vurgu yaptı.

Seçimlerin adından kazananın İstanbul ve Türkiye olacağına işaret eden Arslan "Toplum mühendisleri tarafından üretilen proje isimler değil, kazanan Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerini hayata geçiren Sayın Binali Yıldırım olacak. Maskeli balo yapmıyoruz. Sandığa gidiyoruz. Biz maskeli mimiklere bakmayız. Biz samimiyete ve liyakata bakarız. Ve biz ekonomik istikrarın korunmasına ve ekonominin büyümesine katkı sunacak vizyona bakarız. Samimiyet, liyakat ve vizyon denilince de aklımıza Binali bey gelir” dedi.

Figüranları tanıyoruz

TÜRKAB gençliği olarak medeniyet değerlerinin inşa ve ihyası için mücadele ettiklerini ifade eden Arslan, şunları söyledi:

"Medeniyet havzamızda yaşananların farkındayız. Yazılan senaryoları da, sahneye konulan oyunları da yakından gözlemliyoruz.

Figuranları da Cumhuriyet mitingleri, e-muhtıra, Gezi olayları, MİT Tırları operasyonu, 17-25 Aralık kumpası, 15 Temmuz kanlı işgal girişimi ve ekonomik operasyonlardan tanıyoruz. Bunlar kardeşliğimizi, istikrar, istiklal ve istikbalimizi hedef alanlardır.

Bizler ise kardeşliğimiz, istikrar, istiklal ve istikbal için mücadele eden gençleriz. İrade hırsızlarının kirli emellerine geçit vermeyiz.

Baykal'a kumpas kuranlarla CHP'nin proje adayına destek verenler aynı

Türkiye’nin demokratikleşme, sivilleşme ve özgürleşme yolculuğunu engellemeye çalışanlar, 31 Mart'ta yapılan seçimlerde birlikte hareket ettikleri açıktır. 31 Mart’ta sandığa yaptıkları müdahale de bunun belgesidir.

Bu sadece milletin iradesine operasyon değil, tüm siyasi partilere karşı bir operasyondur. Çünkü bu operasyonun adı kayıt dışı siyasettir. Kaldı ki proje aday İstanbul’dan çok CHP için tehlikedir. Dün Sayın Deniz Baykal’a kumpas kuranlar bugün CHP’nin İBB proje adayına omuz verenlerdir. Bize kalırsa öncelikli tedbiri alması gerek CHP yönetimidir."

Yargı bağımsızlığına suikast girişimi

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararının ardından CHP’den yapılan eleştirileri de değerlendiren Arslan, “Evrensel hukukun gereği eleştiri bir haktır. Ancak yine evrensel hukukun gereği tehdit ve hakaret suçtur. CHP’nin YSK’ya yönelik söylemleri eleştiri değil açık bir tehdit ve hakarettir. Yargı bağımsızlığına suikast girişimidir. İnsan haklarını hiçe saymak, hukuku yok saymaktır. Sözde adalet yürüyüşü yapanların özde adaleti ayaklar altına almasıdır. Kabul edilir bir tarafı yoktur” şeklinde konuştu.

Arslan, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştireceklerini, AK Parti İBB Adayı Binali Yıldırım için oy isteyeceklerini de bildirdi.

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