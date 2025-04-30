Türkiye İsrail'in suçlarını UAD'de anlattı: Açlığı bir silah olarak kullanıyorlar

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarının hukuki sonuçlarını değerlendiren danışma görüşü duruşmalarının üçüncü gününde Türkiye adına söz aldı. "Gazze halkı yine abluka altında ve bu sefer sıfır insani yardımla. İsrail, açlığı bir silah olarak kullanıyor." diyen Yılmaz, İsrail'i durduracak hiçbir yasanın uygulanmadığına dikkati çekip, "Tahliye emirlerinden birkaç dakika sonra yüz binlerce yerinden edilmiş insanı bir yerden başka bir yere sürüklüyor." diye konuştu.
İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) yasaklamasına ilişkin duruşmalar, Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki Barış Sarayı'nda 5 günde tamamlanacak.
Türkiye sunum yaptı
Duruşmaların üçüncü gününde ABD, Rusya, Fransa, Macaristan ve Endonezya'nın ardından öğleden sonraki oturumda Türkiye sunum yaptı.
Lahey'de devam eden duruşmalarda 39 devlet ve 4 uluslararası kuruluş, İsrail'in BM kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarına ilişkin kanaatlerini sunacak.
"Açlığı bir silah olarak kullanıyorlar"
Türkiye adına UAD'de sunum yapan Yılmaz, Gazze'de kısa süren ateşkesin Filistinlilerin yaşadığı acıları sona erdirmek adına umut olduğunu, ancak İsrail'in düşmanca davranmayı tercih etmesiyle Gazze'ye yönelik saldırıların hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Yılmaz, şunları söyledi:
"UNRWA, operasyonlarını sürdürebilseydi Gazze'de çocukların açlıktan ölümü önlenebilirdi"
Türkiye'nin, İsrail'in uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesinden derin endişe duyduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
Yılmaz, ayrıca Türkiye, İsrail-Filistin ihtilafına uluslararası hukuk ve ilgili BM kararları uyarınca iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı çözüm bulunmasını desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.
İsrail'in BM kuruluşlarına yönelik kısıtlamaları UAD'de
İsrail Meclisinin 28 Ekim 2024'te UNRWA'nın faaliyetlerini kısıtlayan yasaları kabul etmesi ve 31 Ocak 2025'te Doğu Kudüs'teki UNRWA operasyonlarını sonlandırmasına ilişkin UAD danışma görüşü duruşmalarında, 39 ülkenin yanı sıra Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı, Afrika Birliği ve BM sunum yapacak.
Duruşmaların tamamı ise 2 Mayıs'ta sona erecek. Danışma görüşüne ilişkin yazılı beyanda bulunan İsrail, sözlü duruşmalarda yer almayacak.
Süreç, sözlü sunumların ardından Divan yargıçlarının danışma görüşünü hazırlamak için müzakereye başlamasıyla devam edecek.
UAD, danışma görüşlerini genellikle 4 veya 6 aylık sürede açıklıyor.