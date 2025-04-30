Türkiye İsrail'in suçlarını UAD'de anlattı: Açlığı bir silah olarak kullanıyorlar

"Gazze halkı yine abluka altında ve bu sefer sıfır insani yardımla. İsrail, açlığı bir silah olarak kullanıyor. Tahliye emirlerinden birkaç dakika sonra yüz binlerce yerinden edilmiş insanı bir yerden başka bir yere sürüklüyor. Evleri, hastaneleri, okulları, sığınakları, kampları, güvenli bölgeleri ve geriye kalan tüm sivil altyapıyı hedef alıyor. İsrail son olarak 21 Mart'ta Gazze'nin tek özel kanser tedavi hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni ve bitişiğindeki tıp fakültesini havaya uçurdu."