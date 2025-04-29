İsrail yargılanıyor: Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı Gazze davası başladı

Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD), İsrail'in Filistinlilere yönelik insani sorumluluklarının ele alındığı duruşma, Hollanda'nın Lahey kentinde başladı.
Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD), İsrail'in Filistinlilere yönelik insani sorumluluklarının ele alındığı duruşma, Hollanda'nın Lahey kentinde başladı.
Mahkeme heyetinin katılımıyla açılan duruşmada, 45 davacı İsrail hükümetini Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını engellemekle suçluyor. Dava kapsamında, İsrail'in uluslararası insani hukuka aykırı davrandığı ve Gazze'ye uygulanan abluka nedeniyle temel ihtiyaçlara erişimin kısıtlandığı iddia ediliyor.
Duruşmaların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
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