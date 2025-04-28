7 Ekim olaylarında başarısız olduğunu belirten İsrail istihbarat başkanı istifa etti: Netanyahu'nun isteklerini reddettim

Daha önce yaptığı açıklamalarda 7 Ekim 2023'te yaşananlardan dolayı Bar'a güvenmediğini belirten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Bar'ı görevden almak istemiş fakat Yüksek Mahkeme, Bar'ın görevden alınma kararını dondurmuş, Netanyahu'nun yeni adaylarla görüşmesine izin vermişti. Bar, hükümetin kendisini görevden alma kararına karşı yapılan başvurularla ilgili olarak Yüksek Mahkeme'ye ifade vermişti. Bar, yeminli ifadesinde görevden alınma nedeninin profesyonel gerekçeler olmadığını, Netanyahu'nun kişisel beklentileri olduğunu belirtmişti. Bar, Netanyahu'yu

"kişisel sadakat"

talep etmek ve hükümet karşıtı göstericilerin gözetlenmesi emrini vermekle suçlamış, anayasal bir kriz durumunda Yüksek Mahkeme'nin emirlerine değil Netanyahu'ya itaat etmesi gerektiğinin

"kendisine açıkça söylendiğini"