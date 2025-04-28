Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 16 kişi daha hayatını kaybetti

Uluslararası toplumun tepkilerine rağmen Filistinlilere yönelik katliamlarına devam eden İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yine sivilleri hedef aldı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir kafeteryaya düzenlenen İsrail saldırısında en az 6 kişi hayatını kaybetti. Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan Ebu Mahadi ailesinin evine yönelik saldırıda da en az 10 kişi öldü. Her 2 saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.