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İsrailli emekli Tümgeneral: İsrail Hamas'ı yenemedi, Gazze'deki yıkım sahte bir zafer izlenimi vermek için

İsrailli emekli Tümgeneral: İsrail Hamas'ı yenemedi, Gazze'deki yıkım sahte bir zafer izlenimi vermek için

08:3628/04/2025, Pazartesi
AA
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Emekli İsrailli General Brik, Maariv gazetesinde "İsrail ordusu Hamas'ı neden yenemiyor?" başlıklı bir makale kaleme aldı.
Emekli İsrailli General Brik, Maariv gazetesinde "İsrail ordusu Hamas'ı neden yenemiyor?" başlıklı bir makale kaleme aldı.

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, "İsrail ordusu Hamas'ı yenemedi, Gazze'deki yıkım sahte bir zafer izlenimi vermek için." dedi. Brik, "İsrail ordusunun şu anda Hamas'ı yenme kapasitesi yok. Bu yüzden Gazze'deki tüm bu yıkım zafer izlenimi yaratmaya yönelik. Bu izlenim, siyasi ve askeri liderlerin halkı yanıltmasıyla güçleniyor" diye konuştu.

İsrail Ordusunda Şikayet Komitesi Başkanı olarak görev yapan
eski Tümgeneral Brik, Maariv gazetesinde "İsrail ordusu Hamas'ı neden yenemiyor?"
başlıklı makalesinde,
Gazze'deki yıkımın "gerçek bir zaferin elde edilemediğini halktan saklamak için" yapıldığını ifade etti.
Brik,
"İsrail ordusunun şu anda Hamas'ı yenme kapasitesi yok. Bu yüzden Gazze'deki tüm bu yıkım zafer izlenimi yaratmaya yönelik. Bu izlenim, siyasi ve askeri liderlerin halkı yanıltmasıyla güçleniyor."
ifadelerine yer verdi.

"Hamas mensuplarının yeraltındaki binlerce tünelde gizlendiklerini, çoğunlukla gece gruplar halinde tünellerden çıkıp mayınlar ve tuzaklar yerleştirdiklerini, ardından tekrar tünellere döndüklerini" ileri süren Brik, "Bir buçuk yıl boyunca Gazze'deki tünellerin yüzde 10'undan daha azının patlatıldığını" belirtti.

"İsrail ordusu başarılı olamayacak"

İsrail ordusunun Hamas'ı yenme kapasitesinin olmadığını vurgulayan Brik, ayrıca, Hamas'ın askeri gücünün İsrail'in açıkladığından çok daha az zarara uğradığını ve şu anda eski gücüne döndüğünü ifade etti.

Brik, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Hamas'ı yenebileceğini söyleyerek kendisini zor bir duruma soktuğunu belirtti.

Zamir'in "Hamas'ı yeneceğiz, askeri yönetim kuracağız" açıklamasının ardından, şimdi bu sözlerini yerine getiremediğini vurgulayan Brik, bunun Zamir için bir "kapan" olduğunu değerlendirdi.

Ayrıca, Brik, İsrail ordusunun son 20 yılda askeri personel sayısında büyük bir azalma yaşadığını belirterek, ordunun, Hamas'la savaşmak ve Gazze'ye kalıcı bir yönetim kurmak için yeterli askeri güce sahip olmadığını kaydetti.

İsrailli emekli Tümgeneral makalesinde, "İsrail ordusu, mevcut durumuyla Hamas'ı yok etme ve esirleri kurtarma konusunda başarılı olamayacak." sözlerine yer verdi.

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#İsrailli emekli Tümgeneral Brik
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