Esir takasında Hamas'tan İsrail'e rest: Siyonaziler kazanamayacak

Gazze'de 470 gün süren soykırımın ardından gelen ateşkesle başlayan esir takası süreci, Hamas'ın gövde gösterisine tanık oluyor. Dün, üç İsrailli esir Yarden Bibas, Ofer Calderon ve Keith Siegel adlı üç esiri, Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim eden Hamas, Han Yunus'ta gerçekleşen teslimatta Bibas ve Calderon'a bir daha orduda görev almayacaklarına dair söz verdikleri birer sertifika imzalattı. İki esir, Kızılhaç yetkilileri tarafından Gazze'de İsrail güçlerinin konuşlandığı Netzarim Koridoruna götürüldü. Aynı zamanda Amerikan vatandaşı da olan Keith Siegel'in teslimi için Gazze limanında kalabalık bir tören gerçekleştiren Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı yüzlerce savaşçı törenin yapıldığı yerde İsrail ordusundan ele geçirdikleri silahlarla gövde gösterisi yaptı. Buna karşılık İsrail de 183 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı. Özgürlüğüne kavuşan Filistinliler, hapishanedeki işkenceleri gazetecilere anlattı.

GAZZE LİMANI'NDAN TESLİM EDİLDİLER

Amerikan vatandaşı İsrailli esir Keith Siegel için Gazze limanında yapılan törende kurulan platformun üzerinde İngilizce ve

Arapça "Nazi Siyonizm kazanamayacak" yazılması dikkat çekti. Platformun üzerinde ise Filistin ve Hamas bayraklarının yanı sıra, 7 Ekim 2023'ten beri süren çatışmalarda şehit olan Kassam Tugayları liderlerinden Muhammed Dayf, Mervan İsa ve diğer liderlerin fotoğrafları yer aldı. Töreni takip etmek için bölgeye gelen binlerce Gazzeli ise Kassam Tugayları'na desteklerini ifade ettikleri sloganlar attı. Daha sonra platforma getirilen 80 yaşındaki esir Siegel, çeşitli hastalıkları olmasına rağmen iyi bir görüntü verdi. Siegel'e biri kendisi biri de 13 ay önceki takasta serbest bırakılan eşi için olmak üzere iki plaket hediye edildi.

İŞGALCİNİN ÖLDÜ DEDİĞİ KOMUTAN İMZA ATTI

Siegel'in serbest bırakıldığı törene, İsrail ordusunun Aralık 2023'te hava saldırısında öldüğünü ilan ettiği Kassam Tugayları'nın Şati Kampı Tugayı Komutanı Heysem el-Hevaciri de katıldı. Hevaciri, törene etrafında onlarca Kassam Tugayları savaşçısıyla gelerek Siegel'e plaketleri teslim ettikten sonra takas anlaşmasını imzaladı. İsrail Yayın Kurulu'na (KAN) açıklama yapan İsrailli güvenlik yetkilileri, Havaciri'nin ölümüne ilişkin yapılan açıklamanın teyit edilmiş bir bilgi olmadığı şeklinde yayınladığını söyledi.

183 FİLSİTİNLİ SERBEST

İsrail cephesinde ise Hamas'ın serbest bıraktığı üç esire karşılık 183 Filistinli tutuklu daha Ofer Hapishanesi'nden Ramallah'a gönderildi. Hapishane yakınlarındaki Beitunia kentine ulaşan tutukluları taşıyan otobüsleri karşılayan Filistinliler, sevinç gösterileri yaptı. Serbest bırakılan Filistinlilerin 111'inin, İsrail ordusu tarafından 7 Ekim 2023'te başlatılan saldırılar sırasında Gazze'nin çeşitli bölgelerinde alıkonulan sivillerden oluştuğu bildirildi. Söz konusu tutuklular, gittikleri Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yerel halk tarafından coşkuyla karşılandı. Tutuklular arasında ayrıca, müebbet hapis cezası almış 18, uzun süreli hapis cezasına çarptırılmış 54 Filistinli yer aldı. Bırakılan tutuklulardan 7'sinin Filistin dışına gönderilecek.

ACİL HASTANEYE KALDIRILDILAR

Ramallah Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in serbest bıraktığı tutuklulardan 10'unun sağlık durumunun kötü olması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Serbest bırakılmasının ardından gazetecilere konuşan tutuklulardan Vail Semara, hapishanede 22 yıl geçirdiğini belirterek, "Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum" dedi. İsrail hapishanelerinde uzun süre geçiren tutuklulardan Beşşar Şevahine ise işgal altındaki Filistin'in güneyindeki Necef Çölünde bulunan Negev ve Celbu hapishanelerinde tutulduğunu ve bu hapishanelerdeki insani şartların tahayyül edilemeyecek derecede zor olduğunu dile getirerek, "Tutuklulara akla gelmeyecek işkenceler uygulanıyor" ifadelerini kullandı.







