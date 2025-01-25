Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Hamas: Cenin'deki direnişçiler İsrail'in baskıları karşısında yenilmeyecek

Hamas: Cenin'deki direnişçiler İsrail'in baskıları karşısında yenilmeyecek

08:4425/01/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
İsrail ordusunun, Cenin kenti ve mülteci kampına sürdürdüğü saldırılarda 14 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 50 kişi yaralandı.
İsrail ordusunun, Cenin kenti ve mülteci kampına sürdürdüğü saldırılarda 14 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 50 kişi yaralandı.

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin kentine yönelik üst üste dördüncü gün saldırısı karşısında, direniş güçlerinin, İsrail'in baskı ve gerilimi tırmandırmasına rağmen yenilmeyeceğini belirtti.

Hamas liderlerinden Abdurrahman eş-Şedid, hareketin Telegram hesabından yayımlanan açıklamasında, "Batı Şeria'daki, özellikle de Cenin'deki Filistin direnişi, her gün yapılan baskınlar, gözaltılar ve saldırılara rağmen işgalci İsrail karşısında iradesinin kırılmayacağını kanıtladı" ifadelerine yer verdi.


Cenin'de Filistinli silahlı grupların İsrail askerleriyle şiddetli çatışmalara girdiğini, İsrail güçlerini pusuya düşürdüğünü ve kayıplar verdirttiğini belirten Şedid, "İşgalci İsrail ve yardımcılarının tüm girişimleri, direnişin karşısında başarısız olacaktır" sözlerine yer verdi.


'Demir Duvar' saldırısı

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlattı.


İsrail ordusunun, Cenin kenti ve mülteci kampına sürdürdüğü saldırılarda 14 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 50 kişi yaralandı.


İsrail ordusunun ayrıca Cenin'de su, elektrik ile iletişim altyapısına zarar vererek kesintiye yol açtığı ve bölgedeki evleri yıktığı belirtildi.


#Cenin
#Filistin
#İsrail

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 BİN İŞÇİYE KADRO MÜJDESİNDE ROTA OLUŞTU 25 OCAK: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...