Hamas: Cenin'deki direnişçiler İsrail'in baskıları karşısında yenilmeyecek

Hamas liderlerinden Abdurrahman eş-Şedid, hareketin Telegram hesabından yayımlanan açıklamasında, "Batı Şeria'daki, özellikle de Cenin'deki Filistin direnişi, her gün yapılan baskınlar, gözaltılar ve saldırılara rağmen işgalci İsrail karşısında iradesinin kırılmayacağını kanıtladı" ifadelerine yer verdi.





Cenin'de Filistinli silahlı grupların İsrail askerleriyle şiddetli çatışmalara girdiğini, İsrail güçlerini pusuya düşürdüğünü ve kayıplar verdirttiğini belirten Şedid, "İşgalci İsrail ve yardımcılarının tüm girişimleri, direnişin karşısında başarısız olacaktır" sözlerine yer verdi.





'Demir Duvar' saldırısı

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlattı.





İsrail ordusunun, Cenin kenti ve mülteci kampına sürdürdüğü saldırılarda 14 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 50 kişi yaralandı.





İsrail ordusunun ayrıca Cenin'de su, elektrik ile iletişim altyapısına zarar vererek kesintiye yol açtığı ve bölgedeki evleri yıktığı belirtildi.



