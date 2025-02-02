İsrailli esirden Hamas'a teşekkür mektubu: İsrail'in yapmadığını Kassam savaşçıları yaptı

Gazze'de esir tutulan ABD-İsrail çifte vatandaşı Keith Siegel, dün (1 Şubat 2025) karşılıklı esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılmış ve Gazze Limanı'nda Uluslararası Kızılhaç ekibine teslim edilmişti.

ABD-İsrail çifte vatandaşı Keith Siegel.

Siegel, serbest bırakıldıktan sonra ilk iş olarak Hamas üyelerine mektup yazdı. İşte Siegel'in mektubu:





"El-Kassam Savaşçılarına,

Adım Keith Siegel. Kfar Gaza bölgesindenim. 7 Ekim 2023’ten 1 Ocak 2025’e kadar Gazze’de esir olarak tutuluyordum.

Bu süre boyunca beni koruyan savaşçılar, tüm ihtiyaçlarımı karşılamaya özen gösterdiler. Yemek, içecek, vitaminler, ilaçlar, tansiyon ölçüm cihazı ve diğer sağlık ihtiyaçlarım sağlandı.

Kendimi iyi hissetmediğim zamanlarda bir doktor getirip beni muayene ettiler. Ayrıca yiyecek taleplerime de olumlu yanıt verdiler ve herhangi bir gıda sıkıntısı yaşamadım.

Sağlıklı beslenmeme özen gösterdiler (örneğin zeytinyağlı ve sağlıklı yemekler verdiler). Gardiyanlar her zaman bana saygılı davrandı.

İsrail hükümetinin yapamadığını Kassam savaşçıları yaptı. Kaybolan kurbanları geri getirmek için gereken özeni gösterdiler.

Onlara minnettarım. Bu süre zarfında bana gösterdikleri saygı ve insani muamele için teşekkür ederim."

Keith Siegel

Keith Siegel'in mektubu.



