Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail basını: Netanyahu Gazze'deki saldırıları ekim ayında sonlandıracak

İsrail basını: Netanyahu Gazze'deki saldırıları ekim ayında sonlandıracak

19:2528/04/2025, الإثنين
G: 28/04/2025, الإثنين
AA
Sonraki haber
İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olan binlerce Filistinli yaralandı.
İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olan binlerce Filistinli yaralandı.

Israel Hayom gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırıları ekim ayında sonlandırabileceği iddiasında bulunarak, şartların elverişli olması durumunda tarihin öne çekilebileceği ifade edildi. İsrail hükümetinden ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Israel Hayom gazetesinin, ismini vermediği İsrailli bir emniyet yetkilisine dayandırdığı haberde, Netanyahu'nun ekim ayında savaşı bitirmeyi planladığı belirtildi. Bu sürenin, hedeflenen azami tarih olduğu, "şartlar elverir ve savaşın hedefleri gerçekleşirse" bu tarihten önce de bitebileceği kaydedildi.

Söz konusu yetkili, "mantıken savaşın 2 yıldan fazla sürmeyeceğini" savundu.

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'ten beri devam ediyor.

İsrail hükümetinden, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapılmadı.

Saldırılara son verilmesi için 19 Ocak'ta ateşkese varılmış ancak İsrail, ateşkesin 42 günlük ilk aşaması bittikten sonra ikinci aşamaya geçmeden 18 Mart'ta saldırılara yeniden başlamıştı.

O tarihten bu yana çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 222 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 751 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 314'e, yaralıların sayısının da 117 bin 792'ye yükseldi.




#gazze
#israil
#soykırım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Prof. Dr. Naci Görür'den Elazığ depremi yorumu: Bu bölge çok yüklendi