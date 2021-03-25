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Son dakika haberleri: Batman TPAO'da korkutan yangın!

Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğü'nün sosyal tesislerinde yangın

Son dakika Batman Haberi: Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü'nün sosyal tesislerinde yangın çıktı.

Haber Merkezi DHA
Son dakika haberleri: Batman TPAOda korkutan yangın!
Son dakika

Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü'nün sosyal tesislerinde yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, öğle saatlerinde kent merkezinde bulunan Site Mahallesi'ndeki TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nde çıktı. Müdürlük bünyesindeki sosyal tesislerin bulunduğu Kristal Park'taki konaklama merkezinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yatakhane bölümüne sıçradı. Yangının ardından bölgeye Batman Belediyesi ve TÜPRAŞ bünyesindeki itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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