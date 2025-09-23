Türkiye’de ilk defa: Yaklaşık 16 metre! 4 yıl önce gömülen balinanın iskeleti bilimsel kazıyla çıkarılacak

"2021 yılında ölen Fin balinasını üniversitemizin müzesine getirmiştik ve gömmüştük. Artık çıkarma zamanı geldi. ‘Balinanın sessizliği, bilime ışık oluyor’ adlı bir kampanya başlattık. Türkiye’de ilk defa öğrencilerle birlikte bir deniz canlısı bilimsel kazı ile çıkarılacak"

Yüzlerce öğrencinin kampanyaya başvurduğunu belirten Ayas, "Bu kazı öğrenciler için büyük bir tecrübe olacak. Kazı tamamlandığında iskelet müzemizin bahçesinde birleştirilecek. Hem eğitim gören öğrenciler için hem de yerel ziyaretçiler için kalıcı ve etkileyici bir müze materyali kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.