Mersin'de karaya vuran dev balinanın ölüm nedeni belli oldu

Merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı açıklarında 13 Mayıs tarihinde devriye gezen Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince fark edilen ve Kushimoto Sokağı karşısında sahile vuran dev balina, yapılan incelemelerin ardından 4 saatlik çalışma sonrası kumsaldan çıkarılarak otopsisi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesine götürüldü.

"Nesli tükenmekte olan bir balığın ölmesi bizleri üzdü"

Balina ve ölüm nedeniyle ilgili açıklamalarda bulunan MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, karaya vuran balığın ’fin’ türü bir balina olduğunu söyledi.

İHA

Bu türün Doğu Akdeniz’de bulunduğunu belirten Ayas, "Tabi bu türün daha küçük bir bireyi ölü olarak karaya vurdu. Bu çok üzücü bir durum. Çünkü nesli tükenmek üzere olan bir hayvanın, genç bir bireyinin ölmesi bizleri üzdü. Tek tesellimiz bu balığın kemiklerinin müzede sergilenerek, bir eğitim materyaline dönüştürülmesi olacaktır. Tabi bu balık Doğu Akdeniz’de nadir gözükse de bu tarz ölü ele geçmeler ya da balıkçıların nadir görüntülediği bir tür" diye konuştu.

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"Gemi ile çarpışma sonucunda ölümün gerçekleştiğini değerlendirdik"

Balıkla ilgili ön nekropsi sonuçlarının çıktığını ifade eden Ayas, "Sol pektoral yüzgecinde radius ve ulna kemiklerinde ciddi kırıklar tespit edildi.

İHA

Yine iç bölgelerinde yaptığımız incelemelerde kanamalı bölgelerin olduğu görüldü. Bu büyüklükte kemiklerin büyük ölçüde kırılmasına yol açabilecek bir kazanın olduğunu düşünüyoruz. Yani büyük bir gemi ile balığın çarpışması sonucunda bu büyüklükte bir yaralanmanın meydana geldiği, bu yaralanmaya bağlı olarak ölümün gerçekleştiğini değerlendirdik" şeklinde konuştu.

İHA

"En az 10 gün denizde kalmış"

Balığın ölü olarak en az 10 gün denizde kaldığının altını çizen Ayas, "Yaptığımız boy ölçümünde 13.5 metre boyunda olduğunu belirledik. Tabi burada insanlar da korkmamalı. Çünkü bu tür balıklar süzerek beslenen canlılardır. Bunlar insan için bir tehdit değildir. Zaten bunlar kıyıda bulunmaz.

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İHA

İnsanların denizi kullandığı alanlarda bu balıkları görmeyiz. Bu balıklar Doğu Akdeniz’in orta kısımlarını kullanırlar. İnsan etkileşimleri neredeyse sıfırdır. Sadece bazen balıkçılar tarafından görülebilir. Bunun dışında fin balinaları tehlikesizdir. Tabi bu kadar kıyaya gelmesi için bazı düşüncelerimiz var.

İHA

Özellikle bu pandemi zamanında gemi ticaretinin, balıkçılık faaliyetlerinin azalmasından kaynaklı olarak biraz daha kıyıya yanaşmış olabilirler. Zaten gemi yollarında olduklarından bu çarpışma meydana gelmiş diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

İHA

Yapılan incelemelerden sonra balığı MEÜ Yenişehir Kampüsünde ölü hayvanları koydukları yere gömdüklerini kaydeden Ayas, "Yaklaşık 1 yıl çürümesini bekleyeceğiz. Çürüdükten sonra bu kemiklerini çıkartacağız. Kemikleri birleştirilecek ve müze materyaline dönüştürülerek öğrencilerin, Mersin halkının hem eğitim hem de ziyaretlerine açılacak" dedi.

FOTOĞRAF 16 Mersin sahiline, telef olmuş yaklaşık 8 metrelik oluklu balina vurdu. Adnan Menderes Bulvarı'nın yaklaşık 200 metre açığında büyük bir cismin yüzdüğünü gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve polis ekiplerine bildirdi. Sahil Güvenlik ekipleri, botla suda yaptığı incelemede, cismin beyaz bir balina olduğunu tespit etti. Balinanın taşınması için bölgeye bir sahil güvenlik botu ile itfaiye ekibi daha sevk edildi. Dalgıçların suya girerek halatla bağladığı balinanın önce kumsala, sonrasında da incelenmek üzere Mersin Üniversitesine taşınacağı öğrenildi. Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç ve Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas da kıyıya gelerek inceleme yaptı. Ayas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Balina, Fin veya oluklu olarak literatürde geçiyor. Akdeniz'in en büyük balina türü. Bu, aynı zamanda mavi balinadan sonra dünyadaki en büyük ikinci balina türü. Kıyıya vuran balina genç bir birey. Yaklaşık 8 ila 10 metre uzunluğu var. Biz de üniversitemizdeki inceleme ve ön otopsinin ardından türü bünyemizdeki Deniz Müzesinde sergilemek istiyoruz. diye konuştu. Türün, Doğu Akdeniz sularında nadir görüldüğünü vurgulayan Ayas, şunları kaydetti: Batı Akdeniz'de, Fransa, İspanya'da çok sık görünen bir tür. Bu tür bireyler tek tek de 5-6 kişilik küçük gruplar halinde de gezebilir. Doğu Akdeniz'de nadir de olsa görünür. Görünme sıklığını tam bilemiyoruz çünkü kıyıya çok yaklaşmıyorlar. Genelde planktonlarla besleniyorlar. Doğu Akdeniz'de de nadiren görülüyor. Ayas, balinanın kesin ölüm nedeni için detaylı inceleme yapacaklarını ifade ederek, Genelde plastik kirliliği kaynaklı öldükleri yönünde raporlar var ancak bu bireyin kesin ölüm nedenini otopsi yapmadan söyleyemeyiz. dedi. Denizde gören polisi aradı: Mersin sahilinde ölü balina bulundu Mersin'de denizde büyük bir cismin yüzdüğünü gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine polis ekipleriyle birlikte Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede cismin beyaz bir balina olduğunu belirlendi. Dünyanın en büyük ikinci balinası olan 'oluklu' türünden olduğu tespit edilen balığın ölüm nedeni, otopsi yapıldıktan sonra ortaya çıkacak. BiP'te paylaş

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