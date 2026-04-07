Türkiye'den Mescid-i Aksa tepkisi: Provokasyonlar kabul edilemez

Türkiye'den Mescid-i Aksa tepkisi: Provokasyonlar kabul edilemez

11:34 7/04/2026
G: 7/04/2026, الثلاثاء
Dışişleri Bakanlığı, kutsal mekana yapılan baskına sert tepki göstererek dünyaya çağrı yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, kutsal mekana yapılan baskına sert tepki göstererek dünyaya çağrı yaptı.

Türkiye, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Müslümanlara ait kutsal mekânın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden provokasyonlarının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli bir bakanın işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskınlara tepki göstererek uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Bakanlık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İsrailli bir bakan tarafından Mescid-i Aksa’ya düzenlenen baskını en güçlü biçimde kınıyoruz"
ifadesi kullanılan açıklamada, Netanyahu hükümetinin münhasıran Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa’nın tarihi ve hukuki kimliğini hedef alan ihlal ve provokasyonlarının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Uluslararası topluma çağrı

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mescid-i Aksa’nın Müslümanların ibadetine açılmasının ve Doğu Kudüs’teki kutsal mekanlarda ibadet özgürlüğünü engelleyen tüm kısıtlamaların kaldırılmasının sağlanmasının uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatıyoruz"

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan ve Müslümanlara 38 gündür kapalı tutulan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini açıklamıştı.

Mescid-i Aksa kapatılmıştı

İsrail yönetimi, İsrail ve ABD'nin İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla eş zamanlı olarak, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri tamamen kapattı.

Kapatıldığından bu yana Mescid-i Aksa’da yalnızca cami görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeli namaz kılabiliyor. Diğer Filistinliler ise namazlarını kentteki küçük camilerde eda ediyor.




